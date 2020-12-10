Новые nail-тренды, о которых стоит знать: микроманикюр и "голые" ногти

Зимой 2020-2021 лаконичный маникюр натуральных цветов и без лишних акцентов достиг своего пика популярности.

Появлению новых nail-трендов поспособствовал карантин и закрытие салонов красоты. Женщинам пришлось отказаться от сложных нейл-дизайнов и делать маникюр в домашних условиях. OBOZREVATEL собрал самые модные идеи маникюра сезона зима 2020/21.

Ведущие neil-мастеры мира демонстрируют, что ногти могут выглядеть ухоженно и стильно даже без плотного покрытия лаком. Лучшие примеры этого маникюра можно увидеть в Instagram-подборке ниже.

Минимализм

Аккуратные ногти нежно-розового или бежевого цвета не будут привлекать к себе излишнее внимание, но добавят утонченности образу. Такой маникюр можно украсить точками или тонкими линиями – элементами, которые "разбавят" минималистичный маникюр современными нотками. Также эта идея маникюра идеально подходит обладательницам коротких ногтей.

Зеленые оттенки

Зеленые цвета пришли на смену черному и другим темным оттенкам осени. Особой популярностью пользуется цвет лесной зелени, а также его более светлые зеленые оттенки. Разнообразить nail-образ можно геометрическими элементами, дизайном "под мрамор" или даже играясь с различными оттенками зеленого на одной руке.

Микроманикюр

Один из самых популярных этой зимой микроманикюр или skinny френч – это, по сути, переосмысленная версия классического французского маникюра. Эксперты советуют отдать предпочтение не белой полоске на кончике ногтя, а серебряной, черной или золотой. Также полоску можно сместить к кутикуле. Такой дизайн будет оригинальным и запоминающимся.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы лучшие идеи, какой маникюр сделать на Новый год 2021. В подборку попали дизайны с Санта Клаусом и оленями, с новогодними украшениями и другие.