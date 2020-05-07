"Это грязные носки?" Новые кроссовки Канье Уэста жестко высмеяли в сети

В сети появилась фотография прототипа новой модели кроссовок Канье Уэста Yeezy 451, которую жестко высмеяли пользователи.

Так, фото опубликовал аккаунт Yeezy Mafia в Instagram, где рассказывается о новых моделях кроссовок авторства Канье Уэста.

Канье Уэст tvnet.lv

Модель Канье разрабатывал вместе с известным дизайнером Стивеном Смитом. Верх кроссовок сделан из трикотажа и окрашен в светло-серый оттенок.

Yeezy 451 Instagram @yeezymafia

Впрочем, многие пользователи не оценили новые кроссовки. Так, некоторые сравнили Yeezy 451 с хинкалями.

Другие решили, что это грязные носки, а кто-то назвал кроссовки бахилами.

"Это бахилы"

"Выглядят, как грязные носки"

"Моя девушка сказала, что это уродства, я съезжаю"

"Похожи на гусениц в моем саду"

"Выглядят, как пельмени"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что эксперты рассказали, как не ошибиться с размером при выборе обуви.

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