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7 мая • обновлено в 14:56
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Новые кроссовки Канье Уэста жестко высмеяли в сети

2.3т
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В сети появилась фотография прототипа новой модели кроссовок Канье Уэста Yeezy 451, которую жестко высмеяли пользователи.

Так, фото опубликовал аккаунт Yeezy Mafia в Instagram, где рассказывается о новых моделях кроссовок авторства Канье Уэста.

Канье Уэст

Канье Уэст

tvnet.lv

Модель Канье разрабатывал вместе с известным дизайнером Стивеном Смитом. Верх кроссовок сделан из трикотажа и окрашен в светло-серый оттенок.

Yeezy 451

Yeezy 451

Instagram @yeezymafia

Впрочем, многие пользователи не оценили новые кроссовки. Так, некоторые сравнили Yeezy 451 с хинкалями.

"Это грязные носки?" Новые кроссовки Канье Уэста жестко высмеяли в сети

Другие решили, что это грязные носки, а кто-то назвал кроссовки бахилами.

"Это грязные носки?" Новые кроссовки Канье Уэста жестко высмеяли в сети

"Это бахилы"

"Это грязные носки?" Новые кроссовки Канье Уэста жестко высмеяли в сети

"Выглядят, как грязные носки"

"Это грязные носки?" Новые кроссовки Канье Уэста жестко высмеяли в сети

"Моя девушка сказала, что это уродства, я съезжаю"

"Это грязные носки?" Новые кроссовки Канье Уэста жестко высмеяли в сети

"Похожи на гусениц в моем саду"

"Это грязные носки?" Новые кроссовки Канье Уэста жестко высмеяли в сети

"Выглядят, как пельмени"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что эксперты рассказали, как не ошибиться с размером при выборе обуви.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
Канье Уэст
Место
США
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