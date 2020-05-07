"Это грязные носки?" Новые кроссовки Канье Уэста жестко высмеяли в сети

В сети появилась фотография прототипа новой модели кроссовок Канье Уэста Yeezy 451, которую жестко высмеяли пользователи.
Так, фото опубликовал аккаунт Yeezy Mafia в Instagram, где рассказывается о новых моделях кроссовок авторства Канье Уэста.
Канье Уэст
tvnet.lv
Модель Канье разрабатывал вместе с известным дизайнером Стивеном Смитом. Верх кроссовок сделан из трикотажа и окрашен в светло-серый оттенок.
Yeezy 451
Instagram @yeezymafia
Впрочем, многие пользователи не оценили новые кроссовки. Так, некоторые сравнили Yeezy 451 с хинкалями.
Другие решили, что это грязные носки, а кто-то назвал кроссовки бахилами.
"Это бахилы"
"Выглядят, как грязные носки"
"Моя девушка сказала, что это уродства, я съезжаю"
"Похожи на гусениц в моем саду"
"Выглядят, как пельмени"
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что эксперты рассказали, как не ошибиться с размером при выборе обуви.
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