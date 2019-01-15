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Носки ''в какашки'': Лещенко высмеяли за странный наряд в Раде

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Народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко пришел на заседание Верховной Рады в необычных носках — с эмодзи "какашка".

Снимком на своей странице в Facebook поделился журналист Богдан Бортаков. "Вы соскучились по заседаниям парламента точно так же, как и я за "сєрьожиними носкамі"?", — написал он в подписи к фото.

Носки ''в какашки'': Лещенко высмеяли за странный наряд в Раде

Фото: facebook/bogdanbortakov

Носки ''в какашки'': Лещенко высмеяли за странный наряд в Раде

Фото: facebook/bogdanbortakov

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Отметим, что сам Лещенко ответил на публикацию журналиста, прокомментировав свой наряд.

"На носках — то, что думаю о ситуации в стране", — написал Сергей.

Носки ''в какашки'': Лещенко высмеяли за странный наряд в Раде

Фото: facebook/bogdanbortakov

Носки ''в какашки'': Лещенко высмеяли за странный наряд в Раде

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от Блока Петра Порошенко, певица Оксана Билозир пришла на заседание Верховной Рады в наряде с именным "гербом". Снимки, опубликованные в сети, вызвали волну иронии со стороны интернет-пользователей.

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Персона
Сергей Лещенко
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