Носки ''в какашки'': Лещенко высмеяли за странный наряд в Раде

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко пришел на заседание Верховной Рады в необычных носках — с эмодзи "какашка".
Снимком на своей странице в Facebook поделился журналист Богдан Бортаков. "Вы соскучились по заседаниям парламента точно так же, как и я за "сєрьожиними носкамі"?", — написал он в подписи к фото.
Фото: facebook/bogdanbortakov
Фото: facebook/bogdanbortakov
Отметим, что сам Лещенко ответил на публикацию журналиста, прокомментировав свой наряд.
"На носках — то, что думаю о ситуации в стране", — написал Сергей.
Фото: facebook/bogdanbortakov
Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от Блока Петра Порошенко, певица Оксана Билозир пришла на заседание Верховной Рады в наряде с именным "гербом". Снимки, опубликованные в сети, вызвали волну иронии со стороны интернет-пользователей.
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