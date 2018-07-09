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Ночнушка и жакет за 600 долларов: Тина Кароль порадовала эффектным образом

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Певица Тина Кароль порадовала в Минске стильным и сексуальным образом.

Для интервью Кароль выбрала черное платье-ночнушку с кружевом от Louis Vuitton и клетчатый жакет с карманами от украинского бренда Flow The Label, стоимостью 586 долларов (15,400 гривен).

Тина Кароль

Фото: facebook.com/tina.karol

Тина Кароль

Фото: facebook.com/tina.karol

Жакет как у Тины

Скриншот

Новости
Тина Кароль надела романтичное платье за 27 тысяч гривен

Свой эффектный наряд популярная исполнительница дополнила черными босоножками.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Тина Кароль раскритиковала ALEKSEEV за выступление на "Евровидении".

Персона
Тина Кароль
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