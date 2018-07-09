Ночнушка и жакет за 600 долларов: Тина Кароль порадовала эффектным образом

Певица Тина Кароль порадовала в Минске стильным и сексуальным образом.
Для интервью Кароль выбрала черное платье-ночнушку с кружевом от Louis Vuitton и клетчатый жакет с карманами от украинского бренда Flow The Label, стоимостью 586 долларов (15,400 гривен).
Тина Кароль
Фото: facebook.com/tina.karol
Тина Кароль
Фото: facebook.com/tina.karol
Жакет как у Тины
Скриншот
Свой эффектный наряд популярная исполнительница дополнила черными босоножками.
Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Тина Кароль раскритиковала ALEKSEEV за выступление на "Евровидении".