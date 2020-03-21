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21 марта • обновлено в 03:56
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Никаких чулков и кружевных комбинаций: какое белье носили женщины в СССР

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В СССР женское белье не отличалось особой красотой и большим разнообразием. В первую очередь оно должно было быть удобным и практичным, а поэтому вместо кружевных трусиков выпускали рейтузы с начесом.

О том, какое белье носили женщины в Советском Союзе – вспоминает OBOZREVATEL.

Никаких чулков и кружевных комбинаций: какое белье носили женщины в СССР

Фото: sm-news.ru

В 20-х годах женщинам было не до красивого белья. Поэтому первым товаром такого рода – майки и трусы из хлопка (черные, белые и серые) начали производиться швейными фабриками только в начале 30-х годов.

Никаких чулков и кружевных комбинаций: какое белье носили женщины в СССР

Фото: sm-news.ru

Отметим, что трусы, бюстгальтеры и чулки не отличались разнообразием моделей. Их главными задачами были практичность и долговечность, а не красота.

Никаких чулков и кружевных комбинаций: какое белье носили женщины в СССР

Фото: interesnoznat.com

Никаких чулков и кружевных комбинаций: какое белье носили женщины в СССР

Фото: sm-news.ru

Вплоть до конца 50-х ситуация с бельем в СССР была катастрофическая. Лифчики, к примеру, выпускались лишь трех размеров – первого, второго и третьего. Из-за этого дамы с бюстом большего или меньшего размера испытывали некоторые сложности.

Никаких чулков и кружевных комбинаций: какое белье носили женщины в СССР

Фото: interesnoznat.com

К середине 60-х появилось белье из плотного атласа. И лишь к концу 70-х в магазинах стало появляться более-менее разнообразные модели белья, за которыми моментально выстраивались очереди.

Никаких чулков и кружевных комбинаций: какое белье носили женщины в СССР

Фото: kommersant.ru

В начале 90-х на вещевых рынках стали торговать бельем торговцы из Турции, Польши и Германии. Это стало настоящим спасением для советских модниц.

Никаких чулков и кружевных комбинаций: какое белье носили женщины в СССР

Фото: interesnoznat.com

Никаких чулков и кружевных комбинаций: какое белье носили женщины в СССР

Фото: new-look.me

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об эталонах стиля СССР: какие вещи ввели в моду Любовь Орлова, Людмила Гурченко и другие.

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Автор
Кристина Долматова
Тег
Мода
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