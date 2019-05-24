ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ШоуКияни

/Мода

Невесты на миллион: подборка лучших свадебных платьев украинских звезд

1.1тЧитать материал на украинском

Каждая девушка, планируя свадебное торжество, в первую очередь задумывается над тем, какое платье наденет. Ведь должен быть такой наряд, в котором невеста не просто будет выглядеть сногшибательно, а который станет эталоном. Такими нарядами могут похвастаться звезды.

Вдохновившись свадьбой певицы Насти Каменских (NK) с шоуменом Потапом (Алексей Потапенко), OBOZREVATEL решил вспомнить, в чем выходили замуж самые известные украинские знаменитости (в конце новости вы сможете проголосовать за лучший наряд).

Настя Каменских

Каменских и Потап — одна из самых обсуждаемых пар украинского шоу-бизнеса. Слухи об их романе ходили последние несколько лет, но сами артисты не давали конкретных ответов. Наконец, 23 мая 2019 года пара подтвердила свои отношения и отгуляла пышную свадьбу.

Невесты на миллион: подборка лучших свадебных платьев украинских звезд

Настя Каменских и Потап свадьба

Фото из Instagram

Для свадебной церемонии певица выбрала платье цвета айвори, которое имело фасон рыбий хвост от известного израильского дизайнера Galia Lahav. Наряд состоял из нескольких слоев нежного тюля, а рукава сшиты из сетки и декорированы кружевной вышивкой. Отметим, что украсило платье V-образное декольте, которое подчеркнуло пышные формы Каменских.

Новости
Кароль засветила грудь на свадьбе у Потапа и Каменских
Невесты на миллион: подборка лучших свадебных платьев украинских звезд

Настя Каменских в свадебном платье

Фото из Instagram

Невесты на миллион: подборка лучших свадебных платьев украинских звезд

Настя Каменских свадебная церемония

Фото: instagram/polinalogunova

Невесты на миллион: подборка лучших свадебных платьев украинских звезд

Катя Осадчая, Потап, Настя Каменских и Горбунов

Фото: instagram/gorbunovyuriy

Тина Кароль

Поп-певица Тина Кароль вышла замуж за продюсера Евгения Огира 15 июня 2008 года. Для венчания звезда выбрала серебристо-бежевое платье, с открытыми плечами, бантом под грудью и множеством драгоценных камней от дизайнера Татьяны Абаза.

Невесты на миллион: подборка лучших свадебных платьев украинских звезд

Тина Кароль и Евгений Огир

Фото: Liza.ua

Невесты на миллион: подборка лучших свадебных платьев украинских звезд

Свадьба Тины Кароль и Евгения Огира

Фото: gazeta.ua

Невесты на миллион: подборка лучших свадебных платьев украинских звезд

Тина Кароль и Евгений Огир на обложке Hello!

Фото: Hello

Невесты на миллион: подборка лучших свадебных платьев украинских звезд

Тина Кароль

Фото: kumovya.com

Напомним, что 8 апреля 2013 года Евгений Огир умер после полуторагодичной борьбы с раком желудка.

Ани Лорак

Известная певица Ани Лорак отгуляла свою свадьбу с бизнесменом и ресторатором Муратом Налчаджиоглу сразу в трех платьях, которые были сшиты украинским дизайнером Екатериной Шаховской.

Первое платье понадобилось Каролине для росписи в Киеве. По сравнению с двумя другими, оно казалось простеньким, но все-таки не менее красивым — нежно-кремовым и украшенным ручной вышивкой.

Невесты на миллион: подборка лучших свадебных платьев украинских звезд

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу

Фото: viva.ua

Невесты на миллион: подборка лучших свадебных платьев украинских звезд

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу

Фото: viva.ua

Второе платье певицы было действительно шикарным — кораллового цвета, с пятиметровым шлейфом, и множеством розочек.

Невесты на миллион: подборка лучших свадебных платьев украинских звезд

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу

Фото: pinterest.com

Третье платье предназначалось для танцев, потому что в наряде с пятиметровым шлейфом было очень непросто передвигаться.

Невесты на миллион: подборка лучших свадебных платьев украинских звезд

Свадьба Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу

Фото: viva.ua

Невесты на миллион: подборка лучших свадебных платьев украинских звезд

Свадьба Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу

Фото: viva.ua

Напомним, что грандиозную свадьбу Мурат и Лорак отгуляли в Турции 21 августа 2009 года.

Надя Дорофеева

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и ее возлюбленный певец и телеведущий Владимир Дантес отгуляли "лавандовую свадьбу" 8 июля 2015 года.

Так, для свадебного торжества певица выбрала очень элегантное приталенное платье без бретелек. Отметим, что свой образ Дорофеева дополнила черным ремнем с бантом, сделав акцент на талии.

Невесты на миллион: подборка лучших свадебных платьев украинских звезд

Потап и Надя Дорофеева

Фото: viva.ua

Невесты на миллион: подборка лучших свадебных платьев украинских звезд

Владимир Дантес, Лера Бородина и Надя Дорофеева

Фото: viva.ua

Невесты на миллион: подборка лучших свадебных платьев украинских звезд

Свадьба Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса

Фото: viva.ua

Регина Тодоренко

Украинская телеведущая Регина Тодоренко и российский певец Влад Топалов тайно поженились в 2018 году. Отметим, что на тот момент Регина уже была беременна, поэтому к выбору платья подходила максимально ответственно и серьезно.

Так, на церемонию бракосочетания ведущая пришла в максимально простом бежевом платье свободного кроя. Свой образ Тодоренко дополнила белыми кроссовками.

Невесты на миллион: подборка лучших свадебных платьев украинских звезд

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Фото: starhit.ru

Невесты на миллион: подборка лучших свадебных платьев украинских звезд

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Фото: starhit.ru

Невесты на миллион: подборка лучших свадебных платьев украинских звезд

Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова

Фото: starhit.ru

 

Ранее OBOZREVATEL рассказал, под какую песню Настя Каменских и Потап танцевали свадебный танец.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Юля УхинаЮля Ухина
Персоны
Настя Каменских (NK)Тина КарольНадя ДорофееваРегина ТодоренкоАни Лорак
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения