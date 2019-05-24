Невесты на миллион: подборка лучших свадебных платьев украинских звезд

Каждая девушка, планируя свадебное торжество, в первую очередь задумывается над тем, какое платье наденет. Ведь должен быть такой наряд, в котором невеста не просто будет выглядеть сногшибательно, а который станет эталоном. Такими нарядами могут похвастаться звезды.

Вдохновившись свадьбой певицы Насти Каменских (NK) с шоуменом Потапом (Алексей Потапенко), OBOZREVATEL решил вспомнить, в чем выходили замуж самые известные украинские знаменитости (в конце новости вы сможете проголосовать за лучший наряд).

Настя Каменских

Каменских и Потап — одна из самых обсуждаемых пар украинского шоу-бизнеса. Слухи об их романе ходили последние несколько лет, но сами артисты не давали конкретных ответов. Наконец, 23 мая 2019 года пара подтвердила свои отношения и отгуляла пышную свадьбу.

Настя Каменских и Потап свадьба Фото из Instagram

Для свадебной церемонии певица выбрала платье цвета айвори, которое имело фасон рыбий хвост от известного израильского дизайнера Galia Lahav. Наряд состоял из нескольких слоев нежного тюля, а рукава сшиты из сетки и декорированы кружевной вышивкой. Отметим, что украсило платье V-образное декольте, которое подчеркнуло пышные формы Каменских.

Новости Кароль засветила грудь на свадьбе у Потапа и Каменских

Настя Каменских в свадебном платье Фото из Instagram

Настя Каменских свадебная церемония Фото: instagram/polinalogunova

Катя Осадчая, Потап, Настя Каменских и Горбунов Фото: instagram/gorbunovyuriy

Тина Кароль

Поп-певица Тина Кароль вышла замуж за продюсера Евгения Огира 15 июня 2008 года. Для венчания звезда выбрала серебристо-бежевое платье, с открытыми плечами, бантом под грудью и множеством драгоценных камней от дизайнера Татьяны Абаза.

Тина Кароль и Евгений Огир Фото: Liza.ua

Свадьба Тины Кароль и Евгения Огира Фото: gazeta.ua

Тина Кароль и Евгений Огир на обложке Hello! Фото: Hello

Тина Кароль Фото: kumovya.com

Напомним, что 8 апреля 2013 года Евгений Огир умер после полуторагодичной борьбы с раком желудка.

Ани Лорак

Известная певица Ани Лорак отгуляла свою свадьбу с бизнесменом и ресторатором Муратом Налчаджиоглу сразу в трех платьях, которые были сшиты украинским дизайнером Екатериной Шаховской.

Первое платье понадобилось Каролине для росписи в Киеве. По сравнению с двумя другими, оно казалось простеньким, но все-таки не менее красивым — нежно-кремовым и украшенным ручной вышивкой.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу Фото: viva.ua

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу Фото: viva.ua

Второе платье певицы было действительно шикарным — кораллового цвета, с пятиметровым шлейфом, и множеством розочек.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу Фото: pinterest.com

Третье платье предназначалось для танцев, потому что в наряде с пятиметровым шлейфом было очень непросто передвигаться.

Свадьба Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу Фото: viva.ua

Свадьба Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу Фото: viva.ua

Напомним, что грандиозную свадьбу Мурат и Лорак отгуляли в Турции 21 августа 2009 года.

Надя Дорофеева

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и ее возлюбленный певец и телеведущий Владимир Дантес отгуляли "лавандовую свадьбу" 8 июля 2015 года.

Так, для свадебного торжества певица выбрала очень элегантное приталенное платье без бретелек. Отметим, что свой образ Дорофеева дополнила черным ремнем с бантом, сделав акцент на талии.

Потап и Надя Дорофеева Фото: viva.ua

Владимир Дантес, Лера Бородина и Надя Дорофеева Фото: viva.ua

Свадьба Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса Фото: viva.ua

Регина Тодоренко

Украинская телеведущая Регина Тодоренко и российский певец Влад Топалов тайно поженились в 2018 году. Отметим, что на тот момент Регина уже была беременна, поэтому к выбору платья подходила максимально ответственно и серьезно.

Так, на церемонию бракосочетания ведущая пришла в максимально простом бежевом платье свободного кроя. Свой образ Тодоренко дополнила белыми кроссовками.

Регина Тодоренко и Влад Топалов Фото: starhit.ru

Регина Тодоренко и Влад Топалов Фото: starhit.ru

Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова Фото: starhit.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказал, под какую песню Настя Каменских и Потап танцевали свадебный танец.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram