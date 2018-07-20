Неотразима даже в жаркую погоду: названы главные летние тренды 2018

В жаркую пору выбрать красивый и стильный гардероб - нелегкая задача, так как из-за высокой температуры воздуха возникает много неудобств, в частности в некоторой привычной для нас одежде просто будет некомфортно.

Если вы следите за модой и стараетесь не отставать от трендов, стоит ознакомиться с тем, какая одежда и аксессуары помогут создать стильный и современный образ. OBOZREVATEL предлагает узнать, какие летние тренды сейчас находятся на пике популярности.

Укороченные топы

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Модные новинки лета 2018 года – миниатюрные бра, которые можно носить с блузками и прозрачными туниками, однотонные топы с баской и воланами, модели на одно плечо, а также лаконичные, но достаточно смелые топы из кожи.

Надеть такую красоту могут себе позволить не только те, кто всю зиму не вылезал из тренажерного зала, но и девушки с пышными формами. Главное, правильно подобрать низ. Если вы не хотите открывать живот, носите укороченный топ с брюками или юбкой с завышенной талией.

Соломенные сумки

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Уже в прошлом, 2017 году вместительные соломенные сумки стали носить не только на пляже, но и в городе.

Этим летом они по-прежнему в тренде, но отдельного внимания заслуживают варианты с необычным дизайном: в виде корзинки для пикника, строгих геометрических форм, украшенные помпонами и вышивкой, с кожаными или пластиковыми вставками.

Шляпа Канотье

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Еще один элемент некогда курортного гардероба обещает занять первые позиции в списке самых модных трендов на лето 2018 года. Один только этот соломенный аксессуар способен вмиг оживить монотонный и скучный образ, добавить легкости и заставить ненадолго забыть, что находимся мы не в тропических, а в каменных джунглях.

К тому же очень практично: шляпка с плоским дном защитит и от солнца, и от нежданного летнего дождика.

Винтажные очки

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На радость поклонников 90-х, мода на тонкие очки возвращается. Но учитывайте, что суперузкие футуристичные модели идут не всем. Если вас одолевают сомнения, начните с треугольных очков, которые по форме больше напоминают классические и элегантные cat eyes.

Обратите внимание: тонкие очки – аксессуар городского гардероба, так как они не обеспечивают должной UV-защиты. Для пляжа лучше остановиться на более широких вариантах.

Брюки-кюлоты

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Чтобы выбрать классические брюки или даже обычные джинсы, порой нужно заморочиться и потратить немало времени. Ведь популярные модели идут далеко не всем. Чего не скажешь про укороченные юбки-брюки – кюлоты. Они выгодно подчеркивают талию, стройнят, скрывают изъяны фигуры и в отличие от, например, бриджей, не укорачивают ноги.

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