"Нереальный наряд!" Жена Зеленского впечатлила стильным образом

Первая леди Украины Елена Зеленская вызвала ажиотаж сдержанным и стильным образом.

На своей странице в Instagram она обнародовала фотографию, на которой вместе с президентом Владимиром Зеленским выходит из самолета.

Первая леди с супругом прибыла в Азербайджан с официальным визитом. Для перелета она выбрала черные лакированные туфли с круглым носком, черные брюки, свитер под горло и коричневое прямое пальто.

Елена и Владимир Зеленские в Азербайджане – образ instagram/olenazelenska_official

Пользователям оценили простой образ Зеленской. В комментариях под снимком написали, что ей очень идет такой стиль.

"Красивая Елена", "Какие же вы красивые, я просто млею", "Красавица, слов нет", "Елена, ваш наряд просто нереальный", "Классный образ", – написали пользователи.

Другие простые образы Елены Зеленской

Елена Зеленская в свитере instagram/olenazelenska_official

Елена Зеленская в черном пиджаке instagram/olenazelenska_official

Елена Зеленская в клетчатом пиджаке instagram/olenazelenska_official

Елена Зеленская в коричневом свитере и брюках instagram/olenazelenska_official

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленская посетила женский конгресс в классическом брючном костюме и белой рубашке. Позже она посетила сельские школы в простом наряде: свитер, брюки и ботинки.

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