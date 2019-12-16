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16 декабря • обновлено в 20:05
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/ Мода

"Нереальный наряд!" Жена Зеленского впечатлила стильным образом

1.1т
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Первая леди Украины Елена Зеленская вызвала ажиотаж сдержанным и стильным образом.

На своей странице в Instagram она обнародовала фотографию, на которой вместе с президентом Владимиром Зеленским выходит из самолета.

Первая леди с супругом прибыла в Азербайджан с официальным визитом. Для перелета она выбрала черные лакированные туфли с круглым носком, черные брюки, свитер под горло и коричневое прямое пальто.

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Елена и Владимир Зеленские в Азербайджане – образ

Елена и Владимир Зеленские в Азербайджане – образ

instagram/olenazelenska_official

Пользователям оценили простой образ Зеленской. В комментариях под снимком написали, что ей очень идет такой стиль.

"Красивая Елена", "Какие же вы красивые, я просто млею", "Красавица, слов нет", "Елена, ваш наряд просто нереальный", "Классный образ", – написали пользователи.

"Нереальный наряд!" Жена Зеленского впечатлила стильным образом
"Нереальный наряд!" Жена Зеленского впечатлила стильным образом
"Нереальный наряд!" Жена Зеленского впечатлила стильным образом

Другие простые образы Елены Зеленской

Елена Зеленская в свитере

Елена Зеленская в свитере

instagram/olenazelenska_official

Елена Зеленская в черном пиджаке

Елена Зеленская в черном пиджаке

instagram/olenazelenska_official

Елена Зеленская в клетчатом пиджаке

Елена Зеленская в клетчатом пиджаке

instagram/olenazelenska_official

Елена Зеленская в коричневом свитере и брюках

Елена Зеленская в коричневом свитере и брюках

instagram/olenazelenska_official

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленская посетила женский конгресс в классическом брючном костюме и белой рубашке. Позже она посетила сельские школы в простом наряде: свитер, брюки и ботинки.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Елена Зеленская
Место
Украина
Тег
Мода
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