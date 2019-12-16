"Нереальный наряд!" Жена Зеленского впечатлила стильным образом

Первая леди Украины Елена Зеленская вызвала ажиотаж сдержанным и стильным образом.
На своей странице в Instagram она обнародовала фотографию, на которой вместе с президентом Владимиром Зеленским выходит из самолета.
Первая леди с супругом прибыла в Азербайджан с официальным визитом. Для перелета она выбрала черные лакированные туфли с круглым носком, черные брюки, свитер под горло и коричневое прямое пальто.
Елена и Владимир Зеленские в Азербайджане – образ
instagram/olenazelenska_official
Пользователям оценили простой образ Зеленской. В комментариях под снимком написали, что ей очень идет такой стиль.
"Красивая Елена", "Какие же вы красивые, я просто млею", "Красавица, слов нет", "Елена, ваш наряд просто нереальный", "Классный образ", – написали пользователи.
Другие простые образы Елены Зеленской
Елена Зеленская в свитере
instagram/olenazelenska_official
Елена Зеленская в черном пиджаке
instagram/olenazelenska_official
Елена Зеленская в клетчатом пиджаке
instagram/olenazelenska_official
Елена Зеленская в коричневом свитере и брюках
instagram/olenazelenska_official
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленская посетила женский конгресс в классическом брючном костюме и белой рубашке. Позже она посетила сельские школы в простом наряде: свитер, брюки и ботинки.
Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!