Стартуют зимние распродажи: топ вещей, которые обязательно нужно купить

Распродажи в конце января – начале февраля – самое время для обновления зимнего базового гардероба. А поскольку локдаун закончился, стоит подумать о трендовых новинках сезона.

Ведь этой зимой в моду вошли любопытные вещи, среди которых и меховая панама, и яркий короткий пуховик сноубордиста. OBOZREVATEL узнал, какие обновки непременно должны появиться в вашем шкафу к концу этой зимы, чтобы гардероб был полноценным и удачным.

Теплая косынка

Такой головной убор – в этом сезоне на пике популярности. Косынка из эко-кожи или других материалов подойдет практически всем и легко сочетается с различными луками. Кроме того, она быстро превращается в элегантный шарф. Стильную косынку, которую в мировом fashion-сообществе назвали babushka, можно найти у таких брендов, как Max Mara, Zitkani и Balenciaga.

Меховая панама

Как теплая косынка, так и меховая панама сейчас будет более чем актуальна. Пришло время пересмотреть свои взгляды и отказаться от самой удобной шапки-бини. Этой зимой продвинутые модницы выбирают теплые панамы и выигрывают от этого по всем показателям: в таких головных уборах и не холодно, и селфи на улице для Instagram будут собирать больше лайков.

Необычная сумка

Для серой и скучной зимы нужно подбирать как можно более яркие модели сумочек, которые смогут разбавить даже однообразный гардероб. Так, в 2021 году в моду вошли сумки из искусственного меха, стеганые дутые клатчи размера XXL и тому подобные новинки. К примеру, интересную круглую сумочку с бахромой можно найти у Balmain.

Яркий пуховик

На распродажах стоит присмотреться и к пуховикам, чтобы наконец-то уже сменить свою старую заношенную куртку. В этом году стали актуальны дутые и стеганые пуховики разной длины и самых ярких оттенков. Главной задачей верхней одежды становится не согревать, а поднимать настроение. Такие яркие пуховики можно найти у разных брендов. Так, свои модели представили Weekend Max Mara, Massimo Dutti, Uniqlo и другие.

Лаковая дубленка

На подиуме Prada можно было увидеть не только винтаж, но и суперсовременную вариацию дубленки "кокон" из лаковой кожи с контрастным воротником. Такая будет очень классно смотреться с шерстяными колготками в рубчик и туфлями на тракторной подошве. Свою уникальную вариацию трендовой дубленки представил и бренд Miu Miu.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о пяти трендах 2021 года, которые вернулись в моду из прошлого. Так, этой зимой снова в актуальны дутые куртки из 1990-х годов. Кроме того, именитые бренды представили свои коллекции с вязаным жилетом, который также был популярен в 1990-х.