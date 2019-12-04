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4 декабря • обновлено в 23:32
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"Не узнать!" Никитюк ошарашила сменой имиджа на "Ночь суперхитов"

2.3т
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Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк удивила поклонников необычным луком, который она подготовила на "Ночь суперхитов" на телеканале "1+1".

На своей странице в Instagram она опубликовала фото и видео, продемонстрировав эпатажный наряд (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Вечер в хату", – подписала Никитюк под фото, на котором позирует в темном парике и ретро-костюме, копируя образ молодой Анжелики Варум.

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Также телеведущая исполнила хит супруги Леонида Агутина "Зимняя вишня", который гармонично смотрелся в кадре с ее нарядом.

Леся Никитюк в образе Анжелики Варум - "Ночь суперхитов"

Леся Никитюк в образе Анжелики Варум - "Ночь суперхитов"

instagram/lesia_nikituk

Поклонники оценили лук Никитюк, хотя некоторым показалось, что она похожа на Эдиту Пьеху.

"Круто вышло", "Пьеха", "Ого, не узнать", "Леся, ты на Эдиту Пьеху очень похожа", "Бомба, огонь", "Какой лук, какой образ", – отреагировали фолловеры.

Никитюк в эпатажном образе

Никитюк в эпатажном образе

Сторис / instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк

Леся Никитюк

Сторис / instagram/lesia_nikituk

Чтобы посмотреть видео, скролльте вправо

"Не узнать!" Никитюк ошарашила сменой имиджа на "Ночь суперхитов"
"Не узнать!" Никитюк ошарашила сменой имиджа на "Ночь суперхитов"
"Не узнать!" Никитюк ошарашила сменой имиджа на "Ночь суперхитов"

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк экспериментировала с внешностью, однако не в реальном мире. В частности, она попробовала новую программу на телефоне, увеличив грудь, уменьшив талию и сделав нечто странное с лицом.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Леся Никитюк
Место
Украина
Теги
концерт Новый Год-2020 Мода музыка смена имиджа фотографии
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