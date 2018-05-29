Не стать посмешищем: какие платья не стоит надевать на выпускной-2018

Близится время, когда в большинстве украинских школ отыграет школьный вальс, а выпускники навсегда попрощаются со своим ученическим прошлым. Тема выпускного бала наиболее обсуждаема среди девушек, которые стремятся выбрать самое необычное и красивое платье, чтобы обращать на себя внимание своих одноклассников и гостей.

В 2018 году выпускные вечера в Украине приходятся на 25 мая – 24 июня, так как в стране нет четко определенной даты для праздника. При этом, в большинстве учебных заведений выпускной в 2018 году состоится в субботу, 23 июня. Времени на выбор идеального платья остается все меньше, и главное, в этом нелегком деле - не надеть платье, которое сделает вас посмешищем, пишет Cosmopolitan.

Издание предлагает подборку неудачных вариантов выпускных платьев, которые явно не помогут выглядеть стильно и эффектно, так как давно вышли из моды и смотрятся совершенно нелепо. Чтобы спустя годы не краснеть за сомнительный наряд, стоит отказаться от следующих примеров.

Слишком откровенный фасон платья

bibo.kz

Мода на "голые" платья добралась до Украины не так давно, однако в 2018 году подобные фасоны считаются одним из антитрендов. Удачные выходы в откровенных нарядах можно пересчитать по пальцам одной руки, ведь выбирая провокационное платье, вы рискуете в любой момент оказаться в пикантной ситуации и "показать" намного больше тела, чем планировали. К тому же, подобные вещи подходят только для обладательниц идеальной фигуры.

Некачественный материал

Salon Helga

Официальная часть, ресторан, танцы, встреча рассвета и дорога домой - плотную программу любого выпускного можно пережить исключительно в платье из качественного материала. Жаркая погода и зажигательные танцы могут стать настоящей пыткой, если выбрать наряд из искусственной ткани, не пропускающей воздух. Также такие вещи могут натирать кожу, что также принесет огромный дискомфорт.

Слишком официальное

Relook

Выпускной вечер - не экономический форум и не бизнес-встреча, поэтому если вы не хотите провести его в образе библиотекаря, сразу же откажитесь от типичных "офисных" платтьев-футляров, тем более в скучных, невзрачных тонах. Любительницы этого фасона могут обратить внимание на "футляры" ярких оттенков с более "игривыми" элементами - например, вырезом на спине или плечах.

"Торт" вместо юбки

Modnaya.org

Лучший способ испортить себе выпускной - прийти на него в платье-"торте" с пышной многослойной юбкой. Вы не просто будете смотреться в нем нелепо и смешно, но и гарантированно проведете вечер сидя или скромно стоя в углу - о веселых танцах до утра в неповоротливом наряде можно забыть. Стоит ли еще говорить о том, что такие модели были популярны более 15 лет назад?

Мамино платье

Cosmopolitan

Никто не хочет тратить на выпускное платье целое состояние, поэтому некоторые выпускницы, решив сэкономить, обращаются к гардеробу мамы. Но не стоит забывать о двух"подводных камнях": во‑первых, даже самое красивое и элегантное платье мамы неизбежно добавит вам возраста, а во-вторых,есть риск испачкать или испортить любым другим способом вещь близкого человека.

Избыточный декор

Cosmopolitan

Мода на то, чтобы одеваться "дорого-богато", благополучно осталась в гламурных нулевых. Поэтому сразу же забудьте о нарядах, чрезмерно "украшенных" стразами, кружевом, перьями и прочим сомнительным декором.

Яркий цвет

Cosmopolitan

Яркие цвета зачастую смотрятся дешево даже на вещах люксовых марок, а вот пастель и черно-белая гамма, напротив, хороши в любом ценовом сегменте. А кроме того,они куда менее "капризны" в подборе аксессуаров и обуви. Если любите яркие оттенки - отдайте предпочтение классическому красному, но избегайте ярко-салатовых, розовых или желтых платьев, цвет которых иногда называют "вырви глаз".

"Платье невесты"

Fashion USA

Казалось бы, странно выбрать для выпускного вечера платье, напоминающее свадебное,но не тут-то было - год за годом выпускницы-"невесты" появляются на школьных балах. Такие наряды выглядят неуместно, а еще они неудобны и также могут прибавить возраста.

Неподходящий размер

StiliJizni

С каким бы усердием вы не собирали образ мечты для выпускного, платье не вашего размера моментально сведет все старания на нет. Впрочем, если то самое платье на пару размеров больше чем нужно, просто "подгоните" его по фигуре в любом ателье.

Платье с корсетом

Odegdaonline

Еще один "привет" из прошлого, на сей раз из 90-х - платье с массивным корсетом. Еще хуже, если он украшен огромным количеством стразов или пайеток. Просто-напросто забудьте о моделях с корсетом раз и навсегда, если не хотите ужасаться своему образу уже через год после выпускного. И да, о таком выборе вы будете жалеть весь вечер напролет - удобных корсетов не бывает.

Ранее OBOZREVATEL публиковал советы и идеи по выбору идеального платья на выпускной, благодаря которым любая юная модница сможет выглядеть эффектно, стильно и при этом не испытывать дискомфорт.