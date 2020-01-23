Не одевайтесь так! Шесть ужасных ошибок в гардеробе

В 2020 году геометрические узоры и цветочные принты будут на пике популярности. Но одежду с таким рисунком носить достаточно сложно.

О том, как не выглядеть безвкусно пишет Cosmopolitan.

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В тренде буржуазный шик и продуманная роскошь, а значит, что леопардовый или тигровый принт будет часто встречаться в магазинах. Главное — не одеваться в вещи с таким рисунком с ног до головы. Благороднее всего анималистичные принты смотрятся, когда это единственная вещь в образе.

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Смешение в одном образе разных принтов позволительно, если оно выдержано в одной цветовой гамме. В таком ансамбле один рисунок должен быть доминирующим, а другой — более нейтральным, фоновым.

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Если сочетать несколько вещей с рисунком в клетку разного размера, очень важно, чтобы крой этих вещей был как можно более лаконичным, а силуэт — четким и легко читаемым. Невнятный силуэт в сочетании с принтом сделает вашу фигуру бесформенной и расплывчатой.

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Принт ткани должен соотноситься с моделью платья.

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Крупные рисунки требуют крупных форм. Лучше выбрать для юбки или лифа один элемент паттерна, который будет виден полностью, а более мелкие детали кроя выполнить из однотонного материала.

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У каждого рисунка есть свой характер и настроение. Не допускайте диссонанса в образе.

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