Не одевайтесь так! Названы главные ошибки при ношении юбок
Юбки важно уметь правильно сочетать с обувью и другой одеждой. Одна неверно подобранная деталь может заметно подпортить образ.
О том, каких ошибок стоит избегать при составлении образов с юбкой, пишет Cosmopolitan.
Высокий каблук
Мини-юбка в сочетании с хищной шпилькой — может заметно испортить всю картинку. Чтобы наряд не смотрелся пошлым, компенсируйте опасную длину объемным верхом. Самый просто способ — накинуть на плечи пиджак оверсайз-кроя.
Колготки + босоножки
Юбка в сочетании с босоножками и тонкие колготки будут выглядеть глупо. Уже из названия обуви понятно, что носить босоножки следует на голую ногу.
Длинная юбка + балетки
В таком наряде можно выглядеть значительно старше своих лет, кроме того заметно потерять в росте.
Тесный верх
Узкая юбка в сочетании с кофтой в обтяжку — плохая идея. Во-первых, это не удобно, а во-вторых, очень не модно.
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