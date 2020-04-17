Не носите это! Названы главные антитренды лета 2020

Летом 2020 года модницам точно стоит забыть о некоторых вещах в гардеробе, которые были в тренде в прошлых сезонах.

О том, какая одежда делают ваш образ безвкусным, пишет Cosmopotian.

Рванные джинсы

В свое время рванные джинсы были настоящим трендом. Однако их время уже прошло. Если у вас в гардеробе еще остались рванные джинсы, то лучше замените их моделями с потертостями или необработанным краем.

4happywomen.ru

Кожанные леггинсы

Стилисты уверяют, что кожа до сих пор остается в тренде. В данном случае роль играет крой: вместо узких леггинсов лучше покупать брюки, которые будут свободно сидеть на фигуре.

womansay.net

Платье с юбкой-колокол

Когда-то платья и юбки подобного кроя считались очень женственными и модными. Однако сейчас стоит их отложить на дальнюю полку. Сегодня подобные наряды – признак безвкусицы!

cosmo.ru

Джинсовые рванные шорты

О коротких рванных шортах стоит забыть так же, как и о рванных джинсах. Лучше заменить их на бермуды.

cosmo.ru

Баска

Баску полюбили многие модницы за то, что она помогала подчеркнуть талию и прикрыть недостатки в области живота. Однако этот элемент уже вышел из моды. На его смену пришла хорошая альтернатива – запах.

novate.ru

Комбинезоны

В данном случае речь идет именно о комбинезонах из тонких тканей, которые свободно висят на теле. О них точно нужно забыть!

cosmo.ru

Блуза с открытыми плечами

Подобные блузы делали образ более женственным и романтичным, однако в следующем сезоне стилисты рекомендуют заменить их на модели с глубоким прямоугольным вырезом и пышными рукавами.

modnica-shop.com

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