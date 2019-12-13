Не надевайте это! Как не опозориться нарядом на Новый год-2020

Совсем скоро начнутся новогодние праздники и в компаниях будут устраивать пышные гуляния. Так, многие девушки захотят поразить всех коллег своими образами и нарядами, но не всем это удастся.

Чтобы не опозориться на новогоднем корпоративе необходимо правильно подобрать одежду. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, что точно не стоит покупать на праздник.

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Обтягивающие платья с глубоким декольте

Даже если вы обладаете идеальными формами, пышной грудью и красивыми бедрами - надевать подобное платье, как минимум, дурной тон. Не нужно демонстрировать всем свою излишнюю сексуальность и выставлять на показ все, чем вас наградила природа.

Платье-футляр из атласа

Такое платье конечно сможет подчеркнуть все ваши достоинства и не будет выглядеть пошло, но обязательно добавит вам возраста. Кроме того, атлас - очень сложный материал, и он должен быть исключительно дорогим. Дешевый атлас - это затяжки и неровные швы, которые испортят вам отдых.

Платья с баской

Баска – это элемент давно устаревший и немодный, о котором стилисты рекомендуют забыть и отказаться от платьев и юбок с этим элементом декора.

Юбка-пачка

Однозначный антитренд любого новогоднего корпоратива - это юбки-пачки. Они так полюбились девушкам несколько сезонов назад, что они до сих пор не могут от них избавиться и надевают по любому поводу. Замените ее на юбку-карандаш.

Платье-бандаж

Про бандажные платья из эластичных материалов стоит забыть. Для повседневного образа такой вариант не слишком подходит, а из-за плотности материала и приталенного силуэта расслабиться на корпоративе в таком вряд ли получится.

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