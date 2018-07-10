Не хотела быть в центре внимания: о чем говорит новый наряд Меган Маркл

Герцогиня Меган Маркл намеренно "оставалась на заднем плане" во время крещения принца Луи, третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Эксперт по языку языка Джуди Джеймс рассказала Dailymail, что поведение Меган было тщательно продумано, чтобы позволить Кейт, Уильяму и им детям быть в центре внимания.

На церковное таинство герцогиня Сассекская пожаловала в элегантном оливковом платье с тонким ремешком от Ralph Lauren, которое дополнила шляпкой в тон от Stephen Jones. Образ Меган дополнили туфли от Manolo Blahnik, перчатки и клатч.

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"Меган выбрала наряд нейтрального оттенка, который гарантировал, что она не затмит Кейт. Она была очень сдержанна в эмоциях", - говорит Джуди. Выбор Маркл также говорил о ее желании, не привлекать к себе слишком много внимания.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty

Принц Уильям и Кейт Миддлтон крестили сына Фото: Getty

Принц Гарри сделал ценный подарок своему младшему племяннику. Он купил принцу Луи редкое издание книги Алана Милна "Винни-Пух", которое обошлось ему в 10 тысяч долларов.

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