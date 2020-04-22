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22 апреля • обновлено в 13:34
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Не делайте так! Топ-5 модных ошибок, которые выдают отсутствие вкуса

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Любая женщина хочет выглядеть привлекательно и дорого. Но далеко не все это умеют. И дело вовсе не в финансовом вложении в гардероб, а во вкусе.

О том, какие модные ошибки свидетельствуют о наличии дурного вкуса – рассказало издание Cosmopolitan.

Очки на голове

Очки предназначены для того, чтобы защищать глаза от солнца, но никак не украшать волосы. Если вы ищете, чем дополнить прическу, присмотритесь к ободкам или заколкам.

Не делайте так! Топ-5 модных ошибок, которые выдают отсутствие вкуса

Фото: rambler.ru

Одежда не по размеру

Еще одна частая ошибка – одежда, подобранная не по размеру. Причем одинаково плохо смотрятся как слишком маленькие, так и, напротив, большие модели. Ведь такие вещи не только подчеркнут некоторые мелкие недостатки, но и смотрятся безвкусно.

Не делайте так! Топ-5 модных ошибок, которые выдают отсутствие вкуса

Фото: cosmo.ru

Спортивные кроссовки на каждый день

Современная мода допускает сочетание кроссовок с деловым костюмом, юбкой или же платьем. Но речь идет о повседневных кроссовках, но никак не беговых.

Не делайте так! Топ-5 модных ошибок, которые выдают отсутствие вкуса

Фото: cosmo.ru

Босоножки на колготки

Босоножки принято носить на босу ногу. Однако многие девушки продолжают носить их не по сезону, а, чтобы было теплее, надевают вниз колготки. Стилисты отмечают, что это может придать наряду нотку безвкусицы.

Не делайте так! Топ-5 модных ошибок, которые выдают отсутствие вкуса

Фото: shoes.ua

Бижутерия с драгоценностями

С таким набором аксессуаров ваш наряд будет смотреться дешево. Однако следует запомнить: бижутерию нужно носить с бижутерией, и ни в коем случае не мешать ее, к примеру, с золотом или серебром.

Не делайте так! Топ-5 модных ошибок, которые выдают отсутствие вкуса

Фото: cosmo.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказал о моделях обуви, которые испортят любой образ.

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Автор
Кристина Долматова
Тег
Мода
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