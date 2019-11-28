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29 ноября • обновлено в 11:10
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Не делайте так! Главные антитренды маникюра

14.2т
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В 2019 году главными трендами маникюра была естественность и натуральность. Ногти в стиле nude - так и остаются фаворитами, а вот о ярких цветах и дизайне лучше забыть.

OBOZREVATEL предлагает читателям увидеть главные антитренды маникюра.

Не делайте так! Главные антитренды маникюра
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Маникюр "по богатому"

Яркие цвета, блестки, стразы, рисунки - то, о чем необходимо забыть и, вероятнее всего, навсегда. Такой маникюр привлекает конечно внимание, но при этом комплименты вы не получите. Такие ногти выдают отсутствие вкуса и чувства стиля.

Не делайте так! Главные антитренды маникюра

Объемный арт на ногтях

Помпоны, жемчужины на ногтевой пластине, цветочки и прочие объемные детали - также должны остаться в прошлом. Одна деталь –это мило, но весь ноготь, обклеенный какими-то деталями и элементами - перебор. Ну, и это достаточно неудобно.

Не делайте так! Главные антитренды маникюра

Duck nail

Это не просто антитренд, это то, чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах! Такая форма ногтей только уродует руки.

Не делайте так! Главные антитренды маникюра

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Автор
Мария Дидык
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