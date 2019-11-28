Не делайте так! Главные антитренды маникюра

В 2019 году главными трендами маникюра была естественность и натуральность. Ногти в стиле nude - так и остаются фаворитами, а вот о ярких цветах и дизайне лучше забыть.

OBOZREVATEL предлагает читателям увидеть главные антитренды маникюра.

Маникюр "по богатому"

Яркие цвета, блестки, стразы, рисунки - то, о чем необходимо забыть и, вероятнее всего, навсегда. Такой маникюр привлекает конечно внимание, но при этом комплименты вы не получите. Такие ногти выдают отсутствие вкуса и чувства стиля.

Объемный арт на ногтях

Помпоны, жемчужины на ногтевой пластине, цветочки и прочие объемные детали - также должны остаться в прошлом. Одна деталь –это мило, но весь ноготь, обклеенный какими-то деталями и элементами - перебор. Ну, и это достаточно неудобно.

Duck nail

Это не просто антитренд, это то, чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах! Такая форма ногтей только уродует руки.

Ранее OBOZREVATEL подготовил информацию о том, каким может быть новогодний французский маникюр, и подобрал фото лучших вариантов зимнего дизайна ногтей.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!