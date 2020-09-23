Названы вещи, которые выдадут отсутствие вкуса и испортят любой образ. Фото
Даже самый красивый и яркий образ может испортить всего одна деталь или один элемент гардероба. Поэтому в 2020 году следует перебрать свои вещи и избавиться от тех, которые давно вышли из моды.
О 5 признаках безвкусной одежды, которая испортит любой образ, пишет издание "Рамблер Женский".
Кофта з заплатками на локтях
Призванные добавить непринужденности кэжуал образу заплатки на рукавах в 2020 году выглядят слишком странно и неряшливо. Лучше делать акцент на крупном узоре, V-образном вырезе или интересном сочетании, которое подойдет всем, если хочется создать оригинальный образ.
Кофта с расклешенными рукавами
Клеш на рукавах кофт был популярен лет пять назад, но в 2020 году – это признак устаревшей и нестильной модели. Лучше отдать предпочтение актуальному в этом сезоне епископскому рукаву – широкому, с резинкой в районе кисти рук.
Комбинация с кружевом
Пришитый кусок кружева к кофте или платью выглядит нелепо и выдает отсутствие вкуса. Чтобы выглядеть по-настоящему элегантно и современно, выбирайте трендовые в 2020 году модели, которые полностью состоят из данной ткани.
Короткая длина
Мини-кофта до талии, да еще и с укороченными рукавами, сделает нелепым любой аутфит. Она визуально режет фигуру пополам и полнит. Поэтому стоит отложить ее на дальнюю полку до лучших времен.
Прозрачная кофта
Такая кофта из просвечивающей шерсти сделает ваш образ вульгарным и дешевым. Поэтому лучше в 2020 отдавать предпочтение плотным вязаным моделям.
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