Названы вещи, которые нельзя носить женщинам после 40 лет. Фото

Многие женщины часто допускают ошибки в выборе гардероба, особенно это актуально для дам после 40 лет. Нередко их наряды выглядят нелепо и вовсе не по возрасту.

В связи с этим издание "Рамблер" рассказало, какие вещи нельзя носить женщинам после 40 лет, чтобы не выглядеть смешно.

Обтягивающий топ

Обтягивающие вещи считаются антитрендом в любом возрасте, но на зрелой женщине они выглядят еще более странно и пошло. Поэтому модные эксперты советуют женщинам после 40 лет выбирать более комфортную одежду, которая подчеркивает достоинства фигуры, и скрывает недостатки.

Брюки с низкой посадкой

Брюки с низкой посадкой испортят образ любой женщины, а еще визуально укоротят ноги. Мода на заниженную талию ушла еще в 2000-х, поэтому женщинам следует обратить внимание на более трендовые модели. К примеру, приобрести себе популярные в 2020 году джинсы клеш, или же mom джинсы.

Бейсболка

Этот головной убор ассоциируется больше с подростками. Поэтому, если вы не готовы отказываться от бейсболок, то лучше всего их одевать только на отдых на природе, или же на прогулку.

Короткое платье

Еще один предмет одежды, которому не место в гардеробе уверенной женщины. Короткое платье с пышными воланами, несомненно, лишний способ продемонстрировать стройные ноги. Оно сделает ваш образ вульгарным и нелепым.

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