Названы вещи, которые испортят любой образ: топ-6
Даже самый красивый и яркий образ может испортить всего одна деталь или один элемент гардероба.
О том, от какой одежды лучше отказаться, пишет издание Cosmopolitan.
Ультракороткие шорты
Очень короткие шорты, хоть и демонстрируют красоту ягодиц и ног, однако выглядят чересчур вульгарно. Обратите внимание на куда более уместные шорты, тем более, что они не менее эффектно будут смотреться на стройном теле.
Тонкие белые брюки
Сами по себе белые брюки не представляют опасности, если они сшиты из качественного материала. А вот модели из тонких, просвечивающих тканей — подчеркнут не только полоски нижнего белья, но и каждый недостаток фигуры.
Леггинсы
Леггинсы — один из самых коварных элементов женского гардероба. Облегающая ткань лишь сильнее подчеркивает объемы, а вместе с ними и малейшие неровности на коже.
Хищные каблуки
Летом лучше выбирать комфортную обувь, в которой будет удобно и не жарко.
Рваные джинсы
Рваные джинсы уже давно вышли из моды, так что, лучше отложить их на дальнюю полку до лучших времен.
Плоские сандалии
Обувь на абсолютно плоской подошве вредит здоровью — регулярная носка может привести к болям в ногах и спине, повреждениям голени, плоскостопию, а также ряду хронических заболеваний, требующих длительного лечения.
Ранее OBOZREVATEL рассказал о том, какие платья будут в моде летом 2020 года.