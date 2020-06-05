Названы вещи, которые испортят любой образ: топ-6

Даже самый красивый и яркий образ может испортить всего одна деталь или один элемент гардероба.

О том, от какой одежды лучше отказаться, пишет издание Cosmopolitan.

Ультракороткие шорты

Очень короткие шорты, хоть и демонстрируют красоту ягодиц и ног, однако выглядят чересчур вульгарно. Обратите внимание на куда более уместные шорты, тем более, что они не менее эффектно будут смотреться на стройном теле.

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Тонкие белые брюки

Сами по себе белые брюки не представляют опасности, если они сшиты из качественного материала. А вот модели из тонких, просвечивающих тканей — подчеркнут не только полоски нижнего белья, но и каждый недостаток фигуры.

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Леггинсы

Леггинсы — один из самых коварных элементов женского гардероба. Облегающая ткань лишь сильнее подчеркивает объемы, а вместе с ними и малейшие неровности на коже.

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Хищные каблуки

Летом лучше выбирать комфортную обувь, в которой будет удобно и не жарко.

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Рваные джинсы

Рваные джинсы уже давно вышли из моды, так что, лучше отложить их на дальнюю полку до лучших времен.

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Плоские сандалии

Обувь на абсолютно плоской подошве вредит здоровью — регулярная носка может привести к болям в ногах и спине, повреждениям голени, плоскостопию, а также ряду хронических заболеваний, требующих длительного лечения.

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Ранее OBOZREVATEL рассказал о том, какие платья будут в моде летом 2020 года.