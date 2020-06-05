Главная Новости
5 июня • обновлено в 09:06
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

Названы вещи, которые испортят любой образ: топ-6

1.9т
Читать материал на украинском

Даже самый красивый и яркий образ может испортить всего одна деталь или один элемент гардероба.

О том, от какой одежды лучше отказаться, пишет издание Cosmopolitan.

Названы вещи, которые испортят любой образ: топ-6

Ультракороткие шорты

Очень короткие шорты, хоть и демонстрируют красоту ягодиц и ног, однако выглядят чересчур вульгарно. Обратите внимание на куда более уместные шорты, тем более, что они не менее эффектно будут смотреться на стройном теле.

Названы вещи, которые испортят любой образ: топ-6

pexels.com

Тонкие белые брюки

Сами по себе белые брюки не представляют опасности, если они сшиты из качественного материала. А вот модели из тонких, просвечивающих тканей — подчеркнут не только полоски нижнего белья, но и каждый недостаток фигуры.

Названы вещи, которые испортят любой образ: топ-6

pexels.com

Леггинсы

Леггинсы — один из самых коварных элементов женского гардероба. Облегающая ткань лишь сильнее подчеркивает объемы, а вместе с ними и малейшие неровности на коже.

Названы вещи, которые испортят любой образ: топ-6

pexels.com

Хищные каблуки

Летом лучше выбирать комфортную обувь, в которой будет удобно и не жарко.

Названы вещи, которые испортят любой образ: топ-6

pexels.com

Рваные джинсы

Рваные джинсы уже давно вышли из моды, так что, лучше отложить их на дальнюю полку до лучших времен.

Названы вещи, которые испортят любой образ: топ-6

pexels.com

Плоские сандалии

Обувь на абсолютно плоской подошве вредит здоровью — регулярная носка может привести к болям в ногах и спине, повреждениям голени, плоскостопию, а также ряду хронических заболеваний, требующих длительного лечения.

Названы вещи, которые испортят любой образ: топ-6

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL рассказал о том, какие платья будут в моде летом 2020 года.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Мария Дидык
Теги
Стиль Мода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Lady Мода

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 25 963.

    Вылечились: 11 372. Умерли: 762.

  • В мире заболели более 6,6 млн человек, погибли – 390 тысяч.

  • Коронавирус за сутки убил рекордное количество пациентов в Бразилии.

  • Конституционный суд обязали проверить законность карантина в Украине.

  • Билл Гейтс ответил на теории заговора о "чипировании" с помощью вакцины от COVID-19: "это сплетни и антинаучные высказывания".

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги