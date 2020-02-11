Вульгарно и бесформенно: названы вещи из женского гардероба, которые отталкивают мужчин

Каждая женщина в той или иной степени следит за модой, чтобы всегда выглядеть стильно и привлекательно. Однако, мужчинам приходятся по душе не все тренды.

О том, какие элементы одежды действуют на них отталкивающе – рассказал "Рамблер Женский".

Брюки-шаровары

Эти брюки скрывают все достоинства женской фигуры и делают ее мешковатой. К тому же в них женщины выглядят небрежно и нелепо.

Фото: aliexpress.ru

Фото: asos.com

Фото: aliexpress.ru

Мешковатые платья

Этот элемент гардероба прячет всю красоту женской фигуры, делая ее бесформенной. Спасти образ можно лишь с помощью ремешка, повязанного на талии.

Фото: ratatum.com

Фото: ratatum.com

Фото: ratatum.com

Чересчур высокие каблуки

Такая обувь ассоциируется у многих мужчин с вульгарностью. К тому же, ее постоянное ношение может вызвать проблемы со здоровьем, в частности с ногами и позвоночником.

Фото: pinterest.com

Фото: pinterest.com

Фото: pinterest.com

Большие сумки

Мужчины ненавидят большие женские сумки, ведь считают, что разумнее сложить все необходимые вещи в маленькую сумочку. К тому же, по их мнению, с ней женщина будет выглядеть элегантнее, и проблем со здоровьем не заработает.

Фото: pinterest.com

Фото: pinterest.com

Фото: shafa.ua

Леопардовый принт

По словам мужчин, девушки в леопардовых лосинах или платьях выглядят вульгарно и вызывающе. Также, как и в чересчур высокой обуви.

Фото: prom.ua

Фото: edinstvennaya.ua

Фото: edinstvennaya.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали женское белье, которое больше не в моде.

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