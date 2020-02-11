Вульгарно и бесформенно: названы вещи из женского гардероба, которые отталкивают мужчин

Каждая женщина в той или иной степени следит за модой, чтобы всегда выглядеть стильно и привлекательно. Однако, мужчинам приходятся по душе не все тренды.
О том, какие элементы одежды действуют на них отталкивающе – рассказал "Рамблер Женский".
Брюки-шаровары
Эти брюки скрывают все достоинства женской фигуры и делают ее мешковатой. К тому же в них женщины выглядят небрежно и нелепо.
Фото: aliexpress.ru
Фото: asos.com
Фото: aliexpress.ru
Мешковатые платья
Этот элемент гардероба прячет всю красоту женской фигуры, делая ее бесформенной. Спасти образ можно лишь с помощью ремешка, повязанного на талии.
Фото: ratatum.com
Фото: ratatum.com
Фото: ratatum.com
Чересчур высокие каблуки
Такая обувь ассоциируется у многих мужчин с вульгарностью. К тому же, ее постоянное ношение может вызвать проблемы со здоровьем, в частности с ногами и позвоночником.
Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com
Большие сумки
Мужчины ненавидят большие женские сумки, ведь считают, что разумнее сложить все необходимые вещи в маленькую сумочку. К тому же, по их мнению, с ней женщина будет выглядеть элегантнее, и проблем со здоровьем не заработает.
Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com
Фото: shafa.ua
Леопардовый принт
По словам мужчин, девушки в леопардовых лосинах или платьях выглядят вульгарно и вызывающе. Также, как и в чересчур высокой обуви.
Фото: prom.ua
Фото: edinstvennaya.ua
Фото: edinstvennaya.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали женское белье, которое больше не в моде.
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