Названы вещи из женского гардероба, которые отталкивают мужчин. Фото

Каждая женщина в той или иной степени следит за модой, чтобы всегда выглядеть стильно и привлекательно. Однако, мужчинам приходятся по душе не все тренды.

О том, какие элементы женской одежды действуют на мужчин отталкивающе – рассказал "Рамблер Женский".

Шаровары или бананы равно отвратительны мужчинам. Они считают, что такие штаны безобразно смотрятся на любой девушке, даже очень стройной.

Казалось бы, очень женственная вещь. Однако не все мужчинам нравится богемный или этнический стиль. Некоторым такие юбки и вовсе кажутся цыганскими. К тому же такая модель непрактична во время прогулки.

Многие девушки любят угги за практичность и комфорт. Однако мужчины считают, что такая модель обуви попросту уродует женские ноги.

В список антисексуальной и отталкивающей одежды также попали и мини-юбки. Мужчинам просто непонятно, что же это за вещь, которая вообще ничего не прикрывает!

Также мужчины с непониманием относятся к другой крайности – рваным джинсам и одежде, которая выглядит подчеркнуто небрежно. Так что, если ваш парень не поклонник стиля гранж – не стоит испытывать его чувство вкуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты моды назвали главные тренды осени 2020 года, проанализировав street style фотографии звезд и новые коллекции популярных модных домов.