Названы тренды весны-2021, которые можно носить уже сейчас

Новый сезон обещает немало свежих и смелых стилистических решений, цветов и фактур. При этом вовсе не обязательно дожидаться календарного начала весны – некоторые тенденции можно внедрять в свой гардероб прямо сейчас.

В связи с этим OBOZREVATEL расскажет о 5 самых модных вещах весны 2021, которые можно носить и зимой. Они сделают ваш образ незабываемым.

Джинсовый total look

Деним уже давно стал универсальным материалом, но каждый сезон дизайнеры придумывают все новые вариации, как его носить. Этой весной будет модно создавать total-луки из денима, а также выбирать оригинальные джинсовые вещи, к примеру, кимоно, или платье в пол с жилеткой.

Джинсовый total look elle.ua

Джинсовый total look pinterest.com

Легкий трикотаж

Если в вашем гардеробе уже есть уютный трикотажный костюм, несколько топов и кардиган, не спешите прятать их. В теплом сезоне 2021 года в тренде будет все то же самое, что и в прошлом.

Трикотажный костюм cosmo.com

Трикотажный костюм cosmo.com

Широкие джинсы

Данную модель зимой можно сочетать с массивными ботинками и дутыми куртками, а также с ботинками на каблуке и теплым пальто.

Широкие джинсы cosmo.com

Широкие джинсы news-intime.ru

Топы-корсеты

Данная вещь будет на пике популярности весной 2021 года, однако ее можна носить уже сейчас. Так, например, топы-корсеты можно сочетать с джинсами и кардиганом. Либо же носить как отдельный предмет гардероба под теплую куртку.

Топы-корсеты cosmo.com

Топы-корсеты cosmo.com

Яркий цветной джемпер

Яркий цветной джемпер cosmo.com

Яркий цветной джемпер cosmo.com

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