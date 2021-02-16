Названы тренды весны-2021, которые можно носить уже сейчас
Новый сезон обещает немало свежих и смелых стилистических решений, цветов и фактур. При этом вовсе не обязательно дожидаться календарного начала весны – некоторые тенденции можно внедрять в свой гардероб прямо сейчас.
В связи с этим OBOZREVATEL расскажет о 5 самых модных вещах весны 2021, которые можно носить и зимой. Они сделают ваш образ незабываемым.
Джинсовый total look
Деним уже давно стал универсальным материалом, но каждый сезон дизайнеры придумывают все новые вариации, как его носить. Этой весной будет модно создавать total-луки из денима, а также выбирать оригинальные джинсовые вещи, к примеру, кимоно, или платье в пол с жилеткой.
Легкий трикотаж
Если в вашем гардеробе уже есть уютный трикотажный костюм, несколько топов и кардиган, не спешите прятать их. В теплом сезоне 2021 года в тренде будет все то же самое, что и в прошлом.
Широкие джинсы
Данную модель зимой можно сочетать с массивными ботинками и дутыми куртками, а также с ботинками на каблуке и теплым пальто.
Топы-корсеты
Данная вещь будет на пике популярности весной 2021 года, однако ее можна носить уже сейчас. Так, например, топы-корсеты можно сочетать с джинсами и кардиганом. Либо же носить как отдельный предмет гардероба под теплую куртку.
Яркий цветной джемпер
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как и с чем носить водолазку в 2021 году.