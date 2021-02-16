Названы тренды весны-2021, которые можно носить уже сейчас

Юля Ухина Мода 10:02, 16.02.2021

Новый сезон обещает немало свежих и смелых стилистических решений, цветов и фактур. При этом вовсе не обязательно дожидаться календарного начала весны – некоторые тенденции можно внедрять в свой гардероб прямо сейчас.

В связи с этим OBOZREVATEL расскажет о 5 самых модных вещах весны 2021, которые можно носить и зимой. Они сделают ваш образ незабываемым.

Джинсовый total look

Деним уже давно стал универсальным материалом, но каждый сезон дизайнеры придумывают все новые вариации, как его носить. Этой весной будет модно создавать total-луки из денима, а также выбирать оригинальные джинсовые вещи, к примеру, кимоно, или платье в пол с жилеткой.

Джинсовый total look
elle.ua
Джинсовый total look
pinterest.com

Легкий трикотаж

Если в вашем гардеробе уже есть уютный трикотажный костюм, несколько топов и кардиган, не спешите прятать их. В теплом сезоне 2021 года в тренде будет все то же самое, что и в прошлом.

Трикотажный костюм
cosmo.com
Трикотажный костюм
cosmo.com

Широкие джинсы

Данную модель зимой можно сочетать с массивными ботинками и дутыми куртками, а также с ботинками на каблуке и теплым пальто.

Широкие джинсы
cosmo.com
Широкие джинсы
news-intime.ru

Топы-корсеты

Данная вещь будет на пике популярности весной 2021 года, однако ее можна носить уже сейчас. Так, например, топы-корсеты можно сочетать с джинсами и кардиганом. Либо же носить как отдельный предмет гардероба под теплую куртку.

Топы-корсеты
cosmo.com
Топы-корсеты
cosmo.com

Яркий цветной джемпер

Яркий цветной джемпер
cosmo.com
Яркий цветной джемпер
cosmo.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как и с чем носить водолазку в 2021 году.

Комментировать
Lady Мода

Смотрите также

Террористы "Л/ДНР" готовятся к прорыву, а Путин изменил требования по Донбассу: почему активизировалась война

Опубликован свежий президентский рейтинг: Зеленского догоняет Порошенко

На Занзибаре застряли 180 украинцев: самолету разрешили вылет. Фото и видео

Рассказ, который ставит крест на всей советской пропаганде

ТЭЦ призвали Кабмин запретить импорт тока из России и Беларуси