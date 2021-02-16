Названы тренды весны-2021, которые можно носить уже сейчас

Новый сезон обещает немало свежих и смелых стилистических решений, цветов и фактур. При этом вовсе не обязательно дожидаться календарного начала весны – некоторые тенденции можно внедрять в свой гардероб прямо сейчас.

В связи с этим OBOZREVATEL расскажет о 5 самых модных вещах весны 2021, которые можно носить и зимой. Они сделают ваш образ незабываемым.

Деним уже давно стал универсальным материалом, но каждый сезон дизайнеры придумывают все новые вариации, как его носить. Этой весной будет модно создавать total-луки из денима, а также выбирать оригинальные джинсовые вещи, к примеру, кимоно, или платье в пол с жилеткой.

Если в вашем гардеробе уже есть уютный трикотажный костюм, несколько топов и кардиган, не спешите прятать их. В теплом сезоне 2021 года в тренде будет все то же самое, что и в прошлом.

Данную модель зимой можно сочетать с массивными ботинками и дутыми куртками, а также с ботинками на каблуке и теплым пальто.

Данная вещь будет на пике популярности весной 2021 года, однако ее можна носить уже сейчас. Так, например, топы-корсеты можно сочетать с джинсами и кардиганом. Либо же носить как отдельный предмет гардероба под теплую куртку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как и с чем носить водолазку в 2021 году.