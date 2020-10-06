Названы тренды этой осени, которые будут актуальны до 2021 года

У каждой женщины в гардеробе должна быть одежда, которая будет актуальной не один год и сможет прекрасно сочетаться с другими вещами.

В связи с этим издание "Рамблер Женский" рассказало о 4 модных трендах осени-2020, которые будут актуальны до 2021 года.

Юбка с драпировкой

В этом сезоне дизайнеры представили утонченные юбки с драпировками из шелка и костюмной ткани. Данная модель долгое время будет иметь дорогой и стильный вид, поэтому стоит иметь такую вещь в своем гардеробе.

vogue.ua

К слову, эксперты советуют сочетать юбку с драпировкой с однотонным базовым верхом, чтобы дополнительно подчеркнуть интересный крой. Также свой образ можно дополнить элегантными ботинками на каблуке.

status-fashion.com

Кожаное платье

Ультрамодными в осеннем сезоне 2020 года будут и кожаные платья. Вы можете выбрать оригинальное стильное мини или же модель размера макси. Отметим, что самыми модными оттенками кожаных платьев будут черный, белый, бордовый, горчичный и коричневые тона.

bazaar.ru

pinterest.com

Кардиган фактурной вязки

Также трендовыми в осеннем сезоне будут объемные кардиганы в косичку. Их следует сочетать с платьем-туникой и дополнить стильными сапогами-трубами.

harpersbazaar.de

pinterest.com

Укороченная дубленка

Дубленка стала королевой подиума. Укороченная модель круто смотрится с трикотажным платьем и ботильонами-носками, а удлиненная отлично подойдет к юбкам миди и брючным костюмам. Дизайнеры отмечают, что данный вариант верхней одежды будет на пике популярности до 2021 года.

brightside.me

livemaster.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказал о том, какая верхняя одежда будет популярна осенью 2020 года.