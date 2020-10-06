Названы тренды этой осени, которые будут актуальны до 2021 года

Юля Ухина
Юля Ухина
Мода
1,8 т.
Названы тренды этой осени, которые будут актуальны до 2021 года

У каждой женщины в гардеробе должна быть одежда, которая будет актуальной не один год и сможет прекрасно сочетаться с другими вещами.

В связи с этим издание "Рамблер Женский" рассказало о 4 модных трендах осени-2020, которые будут актуальны до 2021 года.

Юбка с драпировкой

В этом сезоне дизайнеры представили утонченные юбки с драпировками из шелка и костюмной ткани. Данная модель долгое время будет иметь дорогой и стильный вид, поэтому стоит иметь такую вещь в своем гардеробе.

Названы тренды этой осени, которые будут актуальны до 2021 года

К слову, эксперты советуют сочетать юбку с драпировкой с однотонным базовым верхом, чтобы дополнительно подчеркнуть интересный крой. Также свой образ можно дополнить элегантными ботинками на каблуке.

Названы тренды этой осени, которые будут актуальны до 2021 года

Кожаное платье

Ультрамодными в осеннем сезоне 2020 года будут и кожаные платья. Вы можете выбрать оригинальное стильное мини или же модель размера макси. Отметим, что самыми модными оттенками кожаных платьев будут черный, белый, бордовый, горчичный и коричневые тона.

Названы тренды этой осени, которые будут актуальны до 2021 года
Названы тренды этой осени, которые будут актуальны до 2021 года

Кардиган фактурной вязки

Также трендовыми в осеннем сезоне будут объемные кардиганы в косичку. Их следует сочетать с платьем-туникой и дополнить стильными сапогами-трубами.

Названы тренды этой осени, которые будут актуальны до 2021 года
Названы тренды этой осени, которые будут актуальны до 2021 года

Укороченная дубленка

Дубленка стала королевой подиума. Укороченная модель круто смотрится с трикотажным платьем и ботильонами-носками, а удлиненная отлично подойдет к юбкам миди и брючным костюмам. Дизайнеры отмечают, что данный вариант верхней одежды будет на пике популярности до 2021 года.

Названы тренды этой осени, которые будут актуальны до 2021 года
Названы тренды этой осени, которые будут актуальны до 2021 года

Ранее OBOZREVATEL рассказал о том, какая верхняя одежда будет популярна осенью 2020 года.

Мода