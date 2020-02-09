Названы стрижки, которые никогда не выйдут из моды: топ-5

Существует пять универсальных и очень стильных стрижек, которые не выйдут из моды никогда. Кроме того, они подойдут женщинам любого возраста.

О том, на какие прически следует обратить внимание, чтобы быть в тренде пишет Cosmopolitan.

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Классический боб

Практичная и стильная стрижка, которая идет всем без исключения, но особенно — девушкам с прямыми волосами. Кроме того, ее легко укладывать.

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Длинный каскад

Стрижка, которая не сдает позиций еще с 90-х, слегка видоизменилась — ее уровни теперь менее выражены и начинаются не у лица.

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Воздушная челка

Игривая и воздушная челка, как у Дакоты Джонсон, Сьюки Уотерхаус и Зендаи. Девушкам с вьющимися волосами она тоже очень к лицу.

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Лонг-боб

Удлиненная версия классического боба понравится тем, кто опасается слишком короткой длины волос, а также тем, кто любит экспериментировать с укладкой.

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Пикси

Пикси может визуально омолодить любое лицо. Обладательницы рельефных скул точно должны обратить внимание на эту стрижку.

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