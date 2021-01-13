Названы стильные прически в 2021 году: топ-5 вариантов

Многие популярные прически остаются в тренде в 2021 году. Поэтому чтобы выглядеть безупречно, вам понадобится немного времени, чтобы сделать красоту на голове.

Так, одной из стильных причесок являются цветные пряди. Подробней о модных тенденциях пишет "Караван".

Разноцветные пряди

Экстравагантные тренды, как правило, не задерживаются в моде надолго, а вот разноцветные волосы – исключение. Цветовая палитра становится все шире, а оттенки сложнее.

Разноцветные пряди "Караван"

Низкий хвост

Низкий конский хвост в парикмахерском деле – аналог маленького черного платья в одежде: вечная классика, которая остается актуальной всегда. Сегодняшний тренд – шелковый платок, которым дизайнеры предлагают украсить низкий хвост.

Низкий хвост "Караван"

Элегантный пучок

Классические высокие пучки и ракушки в этом сезоне избавились от эффекта небрежности, который преследовал их долгое время, и вернулись к изысканной элегантности.

Элегантный пучок "Караван"

Коса

Еще более простой, но не менее эффектный вариант – хвост, заплетенный в косу. Так, в этом сезоне вернулись к классике – обычной косе из трех прядей.

Хвост, заплетенный в косу "Караван"

Ретро-локоны

Самый женственный вариант – кудри с пробором посередине и заколотыми прядями. Стилисты предлагают вернуться к естественной волнистости, но придать прическе форму.

Ретро-локоны "Караван"

Как сообщал OBOZREVATEL, платки снова вернулись в моду, и это один из самых стильных аксессуаров на голову, освежающих любой образ даже в холодное время года.