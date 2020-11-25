Названы самые популярные головные уборы зимы 2021

В зимнем гардеробе всегда должен быть такой аксессуар как головной убор. Ведь он не только придаст вашему образу стиля, но и может согреть в это холодное время года.

Так, среди популярных моделей есть как привычные всем шапки, так и панамы, пишет "Lux.fm".

Это универсальный аксессуар в холодное время года. Главное – чтобы отворот шапки был широким, так как его отсутствие – антитренд.

Очень трендовый вариант, который разбавит любой образ. Можно приобрести твидовый или шерстяной вариант, который украсит ваш образ.

Это альтернатива шелковым платкам, которые носят летом или осенью.

Популярность этого головного убора очень возросла. Конечно, это не слишком теплый аксессуар, однако очень стильный.

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