Названы самые неудачные сочетания одежды: что не следует носить
Чтобы выглядеть стильно - не достаточно просто надевать модные вещи. Очень важно уметь правильно сочетать их между собой.
О том, как не стоит одеваться и какую одежу не стоит носить одновременно пишет Cosmopolitan.
Две обтягивающие вещи
Во всем должен быть баланс — это касается и модного образа. Не стоит пытаться подчеркнуть достоинства фигуры обтягивающими вещами, зачастую это смотрится вульгарно.
Две oversize-вещи
Тренд на свободные вещи остается актуальным. Вот только следует не переборщить с их количеством.
Кроп-топ и штаны с низкой посадкой
Это сочетание появилось еще в 90-х. В этом случае сложно подчеркнуть достоинства фигуры, да и к тому же слишком большой открытый участок тела чаще всего выглядит неуместно.
Сумка и обувь одного цвета
Модные дизайнеры и стилисты советуют избегать этого сочетания в образе.
Капроновые колготки с босоножками
Само слово "босоножки" подразумевает босые ноги, поэтому надевать их на колготки точно не нужно.
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