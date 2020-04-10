Названы самые неудачные сочетания одежды: что не следует носить

Чтобы выглядеть стильно - не достаточно просто надевать модные вещи. Очень важно уметь правильно сочетать их между собой.

О том, как не стоит одеваться и какую одежу не стоит носить одновременно пишет Cosmopolitan.

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Две обтягивающие вещи

Во всем должен быть баланс — это касается и модного образа. Не стоит пытаться подчеркнуть достоинства фигуры обтягивающими вещами, зачастую это смотрится вульгарно.

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Две oversize-вещи

Тренд на свободные вещи остается актуальным. Вот только следует не переборщить с их количеством.

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Кроп-топ и штаны с низкой посадкой

Это сочетание появилось еще в 90-х. В этом случае сложно подчеркнуть достоинства фигуры, да и к тому же слишком большой открытый участок тела чаще всего выглядит неуместно.

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Сумка и обувь одного цвета

Модные дизайнеры и стилисты советуют избегать этого сочетания в образе.

Капроновые колготки с босоножками

Само слово "босоножки" подразумевает босые ноги, поэтому надевать их на колготки точно не нужно.

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Ранее OBOZREVATEL рассказал, какие сумки будут в моде весной 2020.

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