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10 апреля • обновлено в 20:18
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Названы самые неудачные сочетания одежды: что не следует носить

1.3т
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Чтобы выглядеть стильно - не достаточно просто надевать модные вещи. Очень важно уметь правильно сочетать их между собой.

О том, как не стоит одеваться и какую одежу не стоит носить одновременно пишет Cosmopolitan.

Названы самые неудачные сочетания одежды: что не следует носить

pexels.com

Две обтягивающие вещи

Во всем должен быть баланс — это касается и модного образа. Не стоит пытаться подчеркнуть достоинства фигуры обтягивающими вещами, зачастую это смотрится вульгарно.

Названы самые неудачные сочетания одежды: что не следует носить

pexels.com

Две oversize-вещи

Тренд на свободные вещи остается актуальным. Вот только следует не переборщить с их количеством.

Названы самые неудачные сочетания одежды: что не следует носить

pexels.com

Кроп-топ и штаны с низкой посадкой

Это сочетание появилось еще в 90-х. В этом случае сложно подчеркнуть достоинства фигуры, да и к тому же слишком большой открытый участок тела чаще всего выглядит неуместно.

Названы самые неудачные сочетания одежды: что не следует носить

pexels.com

Сумка и обувь одного цвета

Модные дизайнеры и стилисты советуют избегать этого сочетания в образе.

Названы самые неудачные сочетания одежды: что не следует носить

Капроновые колготки с босоножками

Само слово "босоножки" подразумевает босые ноги, поэтому надевать их на колготки точно не нужно.

Названы самые неудачные сочетания одежды: что не следует носить

pexels.com

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Автор
Мария Дидык
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