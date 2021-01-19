Названы самые модные украшения 2021 года: топ-5

Юля Ухина Мода 17:35, 19.01.2021

Украшения – довольно важная составляющая образа, которая если не формирует его полностью, то уж точно помогает расставить правильные акценты.

Так, в 2021 году модными будут моносерьги, массивные браслеты и другие аксессуары. Более подробно об этом – читайте в материале OBOZREVATEL.

Чокер-цепочка

Украшение в виде массивного чокера-цепочки не сходит с модных радаров уже очень давно. В 2021 году его можно носить с нежными трикотажными топами, рубашками и свитшотами, а когда потеплеет – еще и с платьями, игриво открывающими ключицы.

Чокер-цепочка
harpersbazaar.com
Чокер-цепочка
harpersbazaar.com

Моносерьга

По-прежнему "львиная доля" внимания достается моносерьгам, которые с каждым сезоном становятся все эффектнее. Такое украшение вы можете носить с платьями и массивными ботинками, штанами и жакетами, либо же со спортивным оверсайз костюмом.

Моносерьга
vogue.ua
Моносерьга
vogue.ua

Массивный браслет поверх рукава

Осенне-зимний сезон – не повод отказываться от украшения своих запястий. А чтобы ваш браслет все точно увидели, носить его стоит гордо и напоказ: поверх перчатки, рукава джемпера, жакета и даже пальто или куртки.

Массивный браслет поверх рукава
harpersbazaar.com
Массивный браслет поверх рукава
harpersbazaar.com

Брошь-застежка

На смену сугубо декоративной функции броши приходит утилитарность: теперь с помощью этого украшения можно не только застегивать одежду, но и эффектно регулировать длину.

Брошь-застежка
pinterest.com
Брошь-застежка
lazada.com.my

Жемчуг

Благородный жемчуг также будет безумно модным в 2021 году. Многорядные колье, серьги и браслеты, украшенные жемчужинами идеально подойдут как под повседневный, так и под вечерний образ, сделав его неповторимым.

Серьги из жемчуга
pinterest.com
Жемчужное ожерелье
pinterest.com

Как сообщал OBOZREVATEL, платки снова вернулись в моду, и это один из самых стильных аксессуаров на голову зимой 2021 года. Как и с чем носить трендовый аксессуар – читайте по этой ссылке.

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Lady Мода

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