Названы самые модные украшения 2021 года: топ-5

Украшения – довольно важная составляющая образа, которая если не формирует его полностью, то уж точно помогает расставить правильные акценты.

Так, в 2021 году модными будут моносерьги, массивные браслеты и другие аксессуары. Более подробно об этом – читайте в материале OBOZREVATEL.

Украшение в виде массивного чокера-цепочки не сходит с модных радаров уже очень давно. В 2021 году его можно носить с нежными трикотажными топами, рубашками и свитшотами, а когда потеплеет – еще и с платьями, игриво открывающими ключицы.

По-прежнему "львиная доля" внимания достается моносерьгам, которые с каждым сезоном становятся все эффектнее. Такое украшение вы можете носить с платьями и массивными ботинками, штанами и жакетами, либо же со спортивным оверсайз костюмом.

Осенне-зимний сезон – не повод отказываться от украшения своих запястий. А чтобы ваш браслет все точно увидели, носить его стоит гордо и напоказ: поверх перчатки, рукава джемпера, жакета и даже пальто или куртки.

На смену сугубо декоративной функции броши приходит утилитарность: теперь с помощью этого украшения можно не только застегивать одежду, но и эффектно регулировать длину.

Благородный жемчуг также будет безумно модным в 2021 году. Многорядные колье, серьги и браслеты, украшенные жемчужинами идеально подойдут как под повседневный, так и под вечерний образ, сделав его неповторимым.

Как сообщал OBOZREVATEL, платки снова вернулись в моду, и это один из самых стильных аксессуаров на голову зимой 2021 года. Как и с чем носить трендовый аксессуар – читайте по этой ссылке.