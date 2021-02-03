Названы самые модные цвета весны-лета 2021. Фото

Obozrevatel Мода 09:40, 3.02.2021

Институт цвета Pantone назвал светло-серый и насыщенный желтый главными цветами 2021 года.

Illuminating может стать центральным в повседневных образах, а также он хорошо комбинируется как с яркими оттенками, так и с универсальной палитрой цветов. Об этом пишет tochka.net.

Acne Studios; Jason Wu.
gettyimages.com

Небесно-голубой – символ теплых летних дней, которых все с нетерпением ждут. В коллекциях Boss, Fendy, Hermes и Tom Ford можно было увидеть монохромные образы в нежно-голубом цвете, который дизайнеры дополнили насыщенными оттенками розового, желтого и зеленого.

Fendi.
gettyimages.com

В коллекции весна-лето 2021 цвет ржавчины показали совершенно в новом формате. Он был замечен у бренда The Row, Дома моды Dior. Tory Burch представил терракотовый, а Valentino – яркий оранжевый цвет.

Acne Studios
gettyimages.com

Пастельный мятный цвет во время сезона весна-лето 2021 представили в насыщенно-холодном образе, Ulla Johnson и Max Mara отдали предпочтение светлым оттенкам ментолово-зеленого.

Tibi; Max Mara
gettyimages.com

Нейтральные оттенки бежевого являются основой любого гардероба. На весенне-летних коллекциях дизайнеры показали одежду, обувь и аксессуары в сливочно-бежевых оттенках.

Jacquemus
gettyimages.com

Яркие оттенки красного представили Stella McCartney, Rick Owens, David Koma. Дизайнеры рекомендуют сочетать его с бежевыми, коричневыми и желтыми оттенками.

Fendy; Adeam
gettyimages.com

Коллекции весна-лето 2021 не обошлись без множества вариантов интерпретации розового цвета. Модные дома советуют сочетать розовый как с яркими цветами, так и с более спокойными.

Versace; Tom Ford
gettyimages.com

Как сообщал OBOZREVATEL, вельвет стал главным трендом весны 2021. Мягкую роскошную ткань нельзя назвать новым трендом, но правильная интерпретация вещей поможет разнообразить гардероб.

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