Названы самые модные цвета осени 2020 года

Институт цвета Pantone назвал главные цвета, которые будут модны осенью 2020 года.

Искусственный интеллект проанализировал коллекции модных домов и основные Instagram-тренды и определил трендовость цвета на год вперед с точностью в 90%, говорится на сайте компании Heuritech.

Мята

Эта палитра состоит из оттенков Misty Jade, Water Fall и UltraMarine Green. Эксперты отметили, что нефрит, бирюза и зеленый ассоциируются с 1980-ми годами и дарят ощущение покоя и гармонии.

Мятные оттенки дарят ощущение покоя Heuritech

Пастель

Лавандовый Lupine, нежно-голубой Blue Topaz, и розовый Blushing Pink, по словам экспертов, станут популярными среди мужчин. Пастельные цвета обычно ассоциируются с теплом, весной и вызывают ностальгию.

Пастельные цвета вызывают ностальгию Heuritech

Оттенки земли

Специалисты посоветовали сочетать коричневый Tawny Birch, темно-зеленый Military Olive и бежево-персиковый Sheepskin с более яркими оттенками.

Оттенки земли – тренд осени 2020 Heuritech

Синий

Классический синий – главный цвет 2020 года. Однако трендовыми также стали и другие оттенки: Blue Bird, Marina и True Blue.

Синий стал модным цветом в 2020 году Heuritech

Розовый

От пудрового до насыщенного ягодного цвета – эта палитра стала популярной в социальных сетях, ведь привлекает внимание и завоевывает расположение. Хотя и розовый – традиционный женский цвет, но эксперты отметили, что многие дизайнеры использовали эти оттенки в предыдущих коллекциях для мужчин.

Розовая палитра актуальна в любых тональностях Heuritech

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский дизайнер Анастасия Иванова посоветовала невестам выбирать в 2020 году длинные платья простого кроя, ведь главным трендом свадебной моды является лаконичность.