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Названы самые модные цвета осени 2020 года

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Мода
6,2 т.
Институт цвета Pantone назвал самые модные цвета осени 2020

Институт цвета Pantone назвал самые модные цвета осени 2020.

Институт цвета Pantone назвал главные цвета, которые будут модны осенью 2020 года.

Искусственный интеллект проанализировал коллекции модных домов и основные Instagram-тренды и определил трендовость цвета на год вперед с точностью в 90%, говорится на сайте компании Heuritech.

Мята

Эта палитра состоит из оттенков Misty Jade, Water Fall и UltraMarine Green. Эксперты отметили, что нефрит, бирюза и зеленый ассоциируются с 1980-ми годами и дарят ощущение покоя и гармонии.

Мятные оттенки дарят ощущение покоя

Мятные оттенки дарят ощущение покоя Heuritech

Пастель

Лавандовый Lupine, нежно-голубой Blue Topaz, и розовый Blushing Pink, по словам экспертов, станут популярными среди мужчин. Пастельные цвета обычно ассоциируются с теплом, весной и вызывают ностальгию.

Пастельные цвета вызывают ностальгию

Пастельные цвета вызывают ностальгию Heuritech

Оттенки земли

Специалисты посоветовали сочетать коричневый Tawny Birch, темно-зеленый Military Olive и бежево-персиковый Sheepskin с более яркими оттенками.

Оттенки земли – тренд осени 2020

Оттенки земли – тренд осени 2020 Heuritech

Синий

Классический синий – главный цвет 2020 года. Однако трендовыми также стали и другие оттенки: Blue Bird, Marina и True Blue.

Синий стал модным цветом в 2020 году

Синий стал модным цветом в 2020 году Heuritech

Розовый

От пудрового до насыщенного ягодного цвета – эта палитра стала популярной в социальных сетях, ведь привлекает внимание и завоевывает расположение. Хотя и розовый – традиционный женский цвет, но эксперты отметили, что многие дизайнеры использовали эти оттенки в предыдущих коллекциях для мужчин.

Розовая палитра актуальна в любых тональностях

Розовая палитра актуальна в любых тональностях Heuritech

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский дизайнер Анастасия Иванова посоветовала невестам выбирать в 2020 году длинные платья простого кроя, ведь главным трендом свадебной моды является лаконичность.

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