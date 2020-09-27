Названы самые модные стрижки на осень 2020: топ-5 вариантов

С наступлением нового сезона всем хочется перемен – в первую очередь это касается внешности. Сделать новую стрижку – один из простейших способов смены имиджа.

Осень часто диктует новые модные правила, и это касается не только одежды. OBOZREVATEL рассказывает, какие женские стрижки будут наиболее актуальными осенью 2020 года.

"Лесенка"

Главным трендом сезона осень-2020 является естественная красота с нотками легкой небрежности. Стрижка лесенка для обладательниц волос средней и макси-длины. Стрижка-лесенка придаст образу романтичности – кончики волос, которые плавно меняют свою длину, создают впечатление, что волосы растрепал ветер. К тому же "лесенка" позволит сделать прическу более объемной, не избавляясь существенно от длины шевелюры.

Каскад

Обладательницам не слишком густой шевелюры стрижка "каскад" станет настоящей "палочкой-выручалочкой". Каскадные прически придают тонким волосам объем. Плюс к этому, они не требуют много времени для укладки. Они станут идеальным решением для девушек с тонкими волосами средней длины.

Удлиненная челка

Женственная и романтичная удлиненная челка снова в моде. Этот элемент современного образа освежает взгляд, делает внешность более нежной, таинственной и загадочной. Удлиненный вариант челки подойдет и для волнистых, и для прямых волос. Правда в первом варианте нужно будет обзавестись утюжком, однако укладка не будет отнимать много времени.

Каре

Осенью 2020 в моде будут все три длины каре – от ультракороткой, едва прикрывающей мочки ушей, до достигающей плеч. Разные укладки помогут создавать образы, в зависимости от настроения. Под строгий лук волосы можно вытянуть утюжком и уложить пряди за уши, а для романтического стиля стоит просто немного взъерошить прическу или придать ей легкую волнистость.

Пикси или гарсон

Обладательницам коротких волос в этом сезоне стоит выбирать из вариантов пикси или гарсон. Небрежно уложенные короткие волосы – тренд этой осени, который идеально подойдет тем, кто любит удобство и практичность. Небрежно уложив прядки, вы сможете создать "бунтарский" образ, а гладко причесанные волосы прекрасно подойдут под деловой стиль.

Как сообщал OBOZREVATEL, прически с платками в волосах стали главным трендом осени 2020 года. Достаточно добавить к образу маленький аксессуар и образ заиграет другими красками.