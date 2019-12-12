Названы самые модные джинсы 2020 года

Модные эксперты утверждают, что популярными в 2020 году станут классические джинсы скинни.

Об этом сообщает HB Style. По словам издания, они будут в переосмысленной версии — с более высокой талией и легким оверсайз эффектом.

Фото: instagram/anarexi91

Фото: instagram/thestylestalkercom

Фото: instagram/lisahahnbueck

Отмечается, что трендовыми цветами джинсов скинни будут черный, голубой и светло-синий.

Фото: instagram/rosiehw

Фото: instagram/thestylestalkercom

Фото: instagram/forevervanny

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