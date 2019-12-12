Названы самые модные джинсы 2020 года

Модные эксперты утверждают, что популярными в 2020 году станут классические джинсы скинни.
Об этом сообщает HB Style. По словам издания, они будут в переосмысленной версии — с более высокой талией и легким оверсайз эффектом.
Фото: instagram/anarexi91
Фото: instagram/thestylestalkercom
Фото: instagram/lisahahnbueck
Отмечается, что трендовыми цветами джинсов скинни будут черный, голубой и светло-синий.
Фото: instagram/rosiehw
Фото: instagram/thestylestalkercom
Фото: instagram/forevervanny
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