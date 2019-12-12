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12 декабря • обновлено в 14:16
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Названы самые модные джинсы 2020 года

1.4т
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Модные эксперты утверждают, что популярными в 2020 году станут классические джинсы скинни.

Об этом сообщает HB Style. По словам издания, они будут в переосмысленной версии — с более высокой талией и легким оверсайз эффектом.

Названы самые модные джинсы 2020 года

Фото: instagram/anarexi91

Названы самые модные джинсы 2020 года

Фото: instagram/thestylestalkercom

Названы самые модные джинсы 2020 года

Фото: instagram/lisahahnbueck

Отмечается, что трендовыми цветами джинсов скинни будут черный, голубой и светло-синий.

Названы самые модные джинсы 2020 года

Фото: instagram/rosiehw

Названы самые модные джинсы 2020 года

Фото: instagram/thestylestalkercom

Названы самые модные джинсы 2020 года

Фото: instagram/forevervanny

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Автор
Кристина Долматова
Тег
Мода
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