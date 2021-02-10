Названы самые модные челки 2021. Фото

"Детская" и французская, рваная, шторка или кудрявая – это самые модные варианты челок в этом году. Длину и форму выбирают, ориентируясь на тип волос и овал лица.

"Детская" челка

Короткая челка одна из самых модных в 2021. Такой вариант отлично подойдет для овальных и чуть вытянутых лиц. Об этом пишет karavan.

Самые модные в 2021 году варианты челок. instagram.com/hairbykatja

Самые модные в 2021 году варианты челок. instagram.com/leleberlin

Рваная челка

Стрижка с такой челкой поможет сгладить круглые и квадратные лица с тяжелой нижней частью и визуально сделает моложе.

Самые модные в 2021 году варианты челок. instagram.com/jayne_edosalon

Самые модные в 2021 году варианты челок. instagram.com/paul_medusa

Кудрявая челка

Это еще один популярный тренд. Такой вариант челки поможет скрыть слишком высокий лоб, а также создаст эффект объема на тонких волосах.

Самые модные в 2021 году варианты челок. instagram.com/robertmrosek

Челка-шторка

Такую челку можно укладывать и прямо, и на бок, и убирать со лба. Челка-шторка опять на пике популярности.

Самые модные в 2021 году варианты челок. .instagram.com/american_salon

Французская челка

Классическая французская челка снова актуальна. В этом сезоне она хорошо будет сочетаться со стрижками боб и "лоб" (удлиненный боб).

Самые модные в 2021 году варианты челок. instagram.com/cajmel

Самые модные в 2021 году варианты челок. instagram.com/chadwoodhair

Самые модные в 2021 году варианты челок. instagram.com/maneaddicts

Как сообщал OBOZREVATEL, какие прически нельзя делать в 2021 году. Известная киевская стилистка рассказала, какие появились тенденции в прическах в 2021 году, а какие навсегда отошли в прошлое.