Названы самые модные челки 2021. Фото
"Детская" и французская, рваная, шторка или кудрявая – это самые модные варианты челок в этом году. Длину и форму выбирают, ориентируясь на тип волос и овал лица.
"Детская" челка
Короткая челка одна из самых модных в 2021. Такой вариант отлично подойдет для овальных и чуть вытянутых лиц. Об этом пишет karavan.
Рваная челка
Стрижка с такой челкой поможет сгладить круглые и квадратные лица с тяжелой нижней частью и визуально сделает моложе.
Кудрявая челка
Это еще один популярный тренд. Такой вариант челки поможет скрыть слишком высокий лоб, а также создаст эффект объема на тонких волосах.
Челка-шторка
Такую челку можно укладывать и прямо, и на бок, и убирать со лба. Челка-шторка опять на пике популярности.
Французская челка
Классическая французская челка снова актуальна. В этом сезоне она хорошо будет сочетаться со стрижками боб и "лоб" (удлиненный боб).
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