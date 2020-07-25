Названы популярные вещи из СССР, которые неожиданно вернулись в моду

Несмотря на то, что в мире моды ежедневно появляется много новинок, а кутюрье и влиятельные fashion-блогеры не перестают удивлять модниц, старые тенденции снова становятся актуальными.

Даже если им уже не один десяток лет, как вот, например, вещи со времен Советского Союза. Подборку из 15 таких, которые вернулись в моду сейчас, составило AdMe.ru.

Резиновые сапоги

Резиновые сапоги

В СССР редко женщина обходилась без этой практичной обуви. Сегодня же тренд на удобство и комфорт породил новую волну интереса к резиновым сапогам. Поэтому многие бренды предлагают широкий ассортимент различных моделей из современных материалов.

Шапка-ушанка

Шапка-ушанка

Такую меховую шапку носили много как молодых девушек, так и зрелых советских женщин. Сегодня же интерес к этому мягкому и теплому головному убору вновь вернулся.

Макраме

Макраме

В советское время такая техника вязания пользовалась большой популярностью, поэтому выпуски журнала Burda с соответствующими схемами раскупали охотно. Сейчас вещи из макраме снова стали модными: ажурные вязаные платья и топы теперь – хит мировых подиумов.

Сумки-корзинки

Сумки-корзинки

Пластиковые сумки с перфорацией были очень распространены в СССР. Сейчас тренд подхватили современные бренды. Похожие модели, иногда и из других материалов – кожа или кожзам – сегодня часто можно встретить в модных коллекциях.

Шапка-кубанка

Шапка-кубанка

Советские женщины любили носить объемные меховые шапки. На подобные модели, которые были широко распространены в СССР, сейчас обратили внимание европейские кутюрье.

Дубленки из СССР все время возвращаются в моду

Дубленка

В Советском Союзе, наверное, не было ни одного человека, который бы не слышал о дубленках: их носили и женщины, и мужчины. Сейчас куртки и пальто из овчины, натуральной или искусственной, снова возвращаются в моду.

Отложные воротники в блузках и платьях

Отложные воротники

В СССР модницы любили носить платья и блузы с отложным воротником в будни и праздничные дни. Сейчас эта деталь в одежде снова актуальна и пользуется популярностью у европейских женщин.

Телогрейки вновь в моде

Телогрейка

Телогрейка (или попросту фуфайка) была незаменимым спутником советских женщин для походов "на картошку" и зимних занятий спортом. А вот сегодня эта практичная, хотя для некоторых и слишком обыденная вещь, стала актуальным модным трендом.

Платок с цветочным узором

Платок с цветочным узором

Вероятно, нет такого человека, у кого бы не осталось несколько фото со времен СССР, где семья изображена на фоне настенного ковра. Эта знаковая вещь сейчас снова входит в моду: особенно популярны небольшие коврики.

Ковры на стенах вернулись в моду

Ковры на стенах

Вероятно, у многих осталось несколько фото со времен СССР, где семья изображена на фоне настенного ковра. Эта знаковая вещь сейчас снова входит в моду: особенно популярны небольшие коврики.

Вещи "в елочку" популярны и сегодня

Вещи "в елочку"

Пальто с геометрическим узором в виде треугольников были широко распространены в СССР. Сейчас этот принт стал стильным и получил вторую жизнь: его используют и для оформления интерьеров.

Ковровые сумки стали брендом

Ковровые сумки

Богато расшитые сумки различных форм и размеров были в почете у советских женщин. Ковровые же сейчас переживают второе рождение на волне интереса к бохо, так же, как и, к примеру, сумки в клику.

Лоферы с носками

Лоферы с носками

Героиня Ирины Муравьевой в советском фильме "Карнавал" задала нарядный и практичный тренд: классические ботинки в английском стиле в сочетании с носками. Сегодня это одна из ведущих модных тенденций, хотя с носками теперь обувают и туфли, и босоножки на каблуке.

Водолазку можно носить с сарафаном, как в СССР

Водолазка с сарафаном

Такое сочетание одежды в СССР можно было наблюдать на киноэкранах и в обычной жизни. Под сарафаны из плотной ткани одевали гладкие, кружевные или вязаные водолазки. Сейчас этот винтажный тренд подхватили европейские модницы.

Авоська из СССР – популярная экосумка

Авоська

В Советском Союзе без авоськи не обходился ни один поход в магазин за продуктами. Сегодня эта полезная вещь снова активно используется в повседневном быту. Такие удобные сумки добавили в свой ассортимент многие экологические бренды.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как одевалась молодежь в СССР. Во времена советского дефицита не у всех молодых людей получалось одеваться по последнему писку моды – большинство не могли позволить себе приобрести импортные товары и ходили в единообразной одежде.