Названы ошибки в стиле, которые беспощадно старят. Фото

Желание выглядеть молодо и свежо присуще любой женщине. Но есть несколько деталей, которые способны визуально состарить образ.

О том, каких ошибок не допускать, чтобы не выглядеть старше своего возраста – расскажет OBOZREVATEL.

Все любят время от времени одеться во все черное, но с возрастом эту привычку лучше оставить в прошлом. Ведь, как отмечают эксперты, такой наряд может состарить образ. Разбавьте его аксессуаром контрастного цвета – шелковым шарфом или брошью-цветком.

Есть женщины, которые убеждены в том, что чем старше они становятся, тем реже они должны носить джинсы. Но это заблуждение, ведь это как раз тот предмет одежды, который поможет вам выглядеть моложе. Выбирайте модели темных оттенков и сочетайте их с модными кардиганами или пиджаками.

Правильный и актуальный силуэт груди – важная часть образа. Следите, чтобы бюстгальтер не давал груди слишком опускаться вниз. Плохо подобранное белье, которое не придает груди форму, обязательно добавит вам визуально несколько лишних лет и килограммов.

"Бабушкин" кардиган уместен только в том случае, если вы точно знаете, с чем его сочетать и следите за тенденциями в моде. В противном случае отдайте предпочтение пиджаку.

Никогда не надевайте объемный свитер с брюками большого размера или наоборот, если не хотите визуально добавить себе несколько лет. Золотое правило гармоничного сочетания вещей гласит: узкий верх – широкий низ и наоборот.

Как сообщал OBOZREVATEL, модный ретейлер Farfetch провел опрос, в результате которого итальянцев признали самой стильной нацией в Европе. Он был осуществлен среди 14 тысяч жителей европейских стран.