Названы модные сочетания цветов на 2021 год

Модные блогеры и инфлюэнсеры задали тренд сочетаний классических и ярких оттенков в одежде, которые будут модными в 2021 году.

Так, блогер Камилла Шарьер сочетала коричневый и голубой цвета в прямых джинсах с трендовым шакетом с бахромой, а Сабина Сокол носит коричневые сапожки с укороченными джинсами и свитером оверсайз, передает "НВ".

Красный и лиловый оттенки показала стилист Эмили Синдлев, дополнив пушистое пальто красной сумкой.

Для тех, кому оранжевый и желтый цвета кажутся слишком яркимы, немецкий блогер Леони Ханне продемонстрировала образ из горчичного джемпера, укороченных коричневых брюк, оранжевого пушистого пальто, бежевых ботильонов и сумки-подушки.

Итальянка Кьяра Ферраньи сочетала оранжевый спортивный костюм с черной кожаной косухой и грубыми ботинками, поскольку сами по себе оранжевые оттенки могут казаться чересчур кричащими.

Красивое и нежное сочетание цветов показали датчанка Эмили Синдлев и француженка Сабина Сокол. Это кажется идеальным вариантом, как носить розовый и бежевый оттенки стильно.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский дизайнер Андре Тан поделился с поклонницами советами, какой пуховик выбрать на зиму 2021. По его словам, каждая модница будет выглядеть стильно и при этом в комфорте.