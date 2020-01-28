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28 января • обновлено в 11:19
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Не делайте так! Названы модные ошибки, которые полнят

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Какая бы фигура у вас ни была – изящная или не очень, всегда есть неудачные элементы одежды, которые портят все впечатление. Некоторые детали наряда способны создать иллюзию лишних килограммов и даже зрительно добавить пару размеров.

О самых распространенных ошибках, которые мешают быть стройными – рассказал "Рамблер".

Не делайте так! Названы модные ошибки, которые полнят

Фото: vladtime.ru

Горизонтальная полоска

Если тонкая талия – не ваше достоинство, от вещей с таким узором стоит отказаться. Потому что горизонтальная полоска визуально делает фигуру только шире.

Не делайте так! Названы модные ошибки, которые полнят

Фото: vladtime.ru

Отмечается: если вы все же не можете отказаться от такого мотива, то достаточно будет сменить его направление. Вертикальный полосатый принт визуально делает фигуру более стройной.

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Слишком большая одежда

Тренд на пресловутый оверсайз, кажется, никогда не выйдет из моды. Вещи, которые на пару размеров больше, – уютные, практичные и удобные. Вот только они совсем не подчеркивают фигуру, а зрительно добавляют пару размеров.

Не делайте так! Названы модные ошибки, которые полнят

Фото: modna-kraina.com

Неподходящий цвет

Следует запомнить лишь две вещи: яркие цвета увеличивают в объеме ту часть фигуры, на которой они сосредоточены. А приглушенные пастельные оттенки наоборот делают образ гармоничным, не привлекая внимания к проблемным участкам тела.

Не делайте так! Названы модные ошибки, которые полнят

Фото: platyamodnye.com

Ранее OBOZREVATEL рассказал о топ-5 вещах, которые делают образ дешевым. Их нужно выбросить из своего гардероба.

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Автор
Кристина Долматова
Теги
Мода Стиль
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