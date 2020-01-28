Не делайте так! Названы модные ошибки, которые полнят

Какая бы фигура у вас ни была – изящная или не очень, всегда есть неудачные элементы одежды, которые портят все впечатление. Некоторые детали наряда способны создать иллюзию лишних килограммов и даже зрительно добавить пару размеров.

О самых распространенных ошибках, которые мешают быть стройными – рассказал "Рамблер".

Фото: vladtime.ru

Горизонтальная полоска

Если тонкая талия – не ваше достоинство, от вещей с таким узором стоит отказаться. Потому что горизонтальная полоска визуально делает фигуру только шире.

Фото: vladtime.ru

Отмечается: если вы все же не можете отказаться от такого мотива, то достаточно будет сменить его направление. Вертикальный полосатый принт визуально делает фигуру более стройной.

Слишком большая одежда

Тренд на пресловутый оверсайз, кажется, никогда не выйдет из моды. Вещи, которые на пару размеров больше, – уютные, практичные и удобные. Вот только они совсем не подчеркивают фигуру, а зрительно добавляют пару размеров.

Фото: modna-kraina.com

Неподходящий цвет

Следует запомнить лишь две вещи: яркие цвета увеличивают в объеме ту часть фигуры, на которой они сосредоточены. А приглушенные пастельные оттенки наоборот делают образ гармоничным, не привлекая внимания к проблемным участкам тела.

Фото: platyamodnye.com

Ранее OBOZREVATEL рассказал о топ-5 вещах, которые делают образ дешевым. Их нужно выбросить из своего гардероба.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!