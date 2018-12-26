Названы лучшие стрижки всех времен

Американский журнал Vogue назвал лучшие стрижки всех времен. Список знаменитостей, носивших такие прически, был опубликован на официальном сайте издания.
Так, одной из лучших стрижек признали удлиненный боб до плеч. С ним ходили героиня Гвинет Пэлтроу в комедии "Семейка Тененбаум", актриса Фэй Данауэй в документальном детективе о Бонни и Клайде и телезвезда Ким Кардашьян.
Гвинет Пэлтроу в комедии "Семейка Тененбаум"
Фото: www.kinopoisk.ru
Фэй Данауэй в детективе "Бонни и Клайд"
Фото: kino-teatr.ru
Ким Кардашьян
Фото: Elle
Также издание отметило длинные волосы с четким срезом, как у актрис Одри Хепберн и Джейн Биркин.
Одри Хепберн
Фото: yandex.ru
Джейн Биркин
Фото: allurinamanik
Еще одной из лучших стрижек всех времен стало ультракороткое каре в стиле Натали Портман из криминальной драмы "Леон". Его также носили танцовщица Луиза Брукс, супермодель Наоми Кэмпбелл и певица Леди Гага.
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