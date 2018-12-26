МоваЯзык
Регистрация
ШоуКияни

/Мода

Названы лучшие стрижки всех времен

5.9тЧитать материал на украинском

Американский журнал Vogue назвал лучшие стрижки всех времен. Список знаменитостей, носивших такие прически, был опубликован на официальном сайте издания.

Так, одной из лучших стрижек признали удлиненный боб до плеч. С ним ходили героиня Гвинет Пэлтроу в комедии "Семейка Тененбаум", актриса Фэй Данауэй в документальном детективе о Бонни и Клайде и телезвезда Ким Кардашьян.

Названы лучшие стрижки всех времен

Гвинет Пэлтроу в комедии "Семейка Тененбаум"

Фото: www.kinopoisk.ru

Названы лучшие стрижки всех времен

Фэй Данауэй в детективе "Бонни и Клайд"

Фото: kino-teatr.ru

Названы лучшие стрижки всех времен

Ким Кардашьян

Фото: Elle

Новости
Назван самый популярный цвет волос в Голливуде

Также издание отметило длинные волосы с четким срезом, как у актрис Одри Хепберн и Джейн Биркин.

Названы лучшие стрижки всех времен

Одри Хепберн

Фото: yandex.ru

Названы лучшие стрижки всех времен

Джейн Биркин

Фото: allurinamanik

Еще одной из лучших стрижек всех времен стало ультракороткое каре в стиле Натали Портман из криминальной драмы "Леон". Его также носили танцовщица Луиза Брукс, супермодель Наоми Кэмпбелл и певица Леди Гага.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что модные эксперты составили список стрижек, которые стали особенно популярны у знаменитостей летом 2018 года.

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
3
Смешно
8
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Чем это они лучшие??? Я вот лысый, и у этой стрижки есть реальные ништяки.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги