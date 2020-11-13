Названы куртки, которые будут полнить и испортят образ
Верхняя одежда – главный атрибут в зимнем гардеробе. Но эти вещи должны вас не только греть, но и делать стильными и уникальными. Но есть куртки и пуховики, которые будут полнить вас.
Поэтому таких фасонов лучше избегать, пишет "Униан".
Шик и блеск
Блестящие куртки стоит избегать. Они отражают свет и визуально делают вас полнее. Также неудачно смотрятся "трендовые" вещи, которые светятся в темноте.
Оверсайз
Несмотря на то, что оверсайз сейчас на пике популярности, есть фасоны, которые будут делать вас полнее на несколько килограмм. В таких куртках вы будете выглядеть как шар.
Гусеница
Пуховики в стиле "гусеницы" облегающие и чаще всего глянцевые. Также за счет своей длины они укорачивают ноги. В итоге, вы будете выглядеть в два раза шире.
Не по размеру
Коротенькие курточки уже не модные. Особенно, если вы хотите с их помощью казаться стройнее. Поверьте, вам это не удастся.
Мех
Мех, да еще и на воротнике, делает верхнюю одежду более объемной. Поэтому это не самый удачный вариант для стильного образа.
Как сообщал OBOZREVATEL, на протяжение нескольких лет в модном тренде остаются расклешенные брюки из 70-х. Так, в сезоне осень-зима 2020-2021 этот силуэт настолько популярен, что в продаже можно найти даже спортивные штаны-клеш.