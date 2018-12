Названы худшие тренды 2018 года: что не стоило носить

Эксперты назвали топ-7 худших модных трендов в уходящем 2018 году. В список вошли джинсы с низкой посадкой, высокие угги, доходящие до бедра, и кроссовки-носки.

Также они внесли в список джинсы bootcut (расклешенные), кобуру на поясе для смартфона, крошечные солнцезащитные очки и сапоги из пластика. Об этом сообщает издание The Mashable.

Are boot-cut jeans actually making a comeback? @GQMagazine divides the internet by insisting it was only ‘a matter of time’. https://t.co/y7zvm4JlwP pic.twitter.com/eZBTmWpg0X