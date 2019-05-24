Названы главные женские бьюти-тренды 2019 года

Знаменитый визажист-имиджмейкер и hair-стилист Анна Говорун рассказала о главных трендах в макияже и прическах на 2019 год.
Подробностями она поделилась в интервью журналу "Караван историй". Так, по словам эксперта, относительно макияжа, на пике популярности в текущем году — цветные стрелки (розовые, фиолетовые, желтые, салатовые) и яркий smoky eyes.
Фото: fashion-fashion.ru
Фото: fashion-fashion.ru
Фото: mysekret.ru
Фото: unity.lv
Фото: vrutmilife.com
Фото: fashion-fashion.ru
Если говорить про прически, то в 2019 году продолжают быть популярными различные вариации локонов, а также прически с использованием цветных прядей-канекалонов.
Фото: photo-hair.ru
Фото: womans.ws
Фото: photo-hair.ru
Фото: photo-hair.ru
Фото: cosmo.com.ua
Фото: taoprof.ru
Фото: photo-hair.ru
Кроме того, по словам Говорун, изюминкой собранных причесок в 2019 году стали текстурные ребра. А в качестве украшений используются цветы и разноцветные камни.
Фото: photo-hair.ru
Фото: photo-hair.ru
Фото: photo-hair.ru
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