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/Мода

Названы главные женские бьюти-тренды 2019 года

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Знаменитый визажист-имиджмейкер и hair-стилист Анна Говорун рассказала о главных трендах в макияже и прическах на 2019 год.

Подробностями она поделилась в интервью журналу "Караван историй". Так, по словам эксперта, относительно макияжа, на пике популярности в текущем году — цветные стрелки (розовые, фиолетовые, желтые, салатовые) и яркий smoky eyes.

Названы главные женские бьюти-тренды 2019 года

Фото: fashion-fashion.ru

Названы главные женские бьюти-тренды 2019 года

Фото: fashion-fashion.ru

Названы главные женские бьюти-тренды 2019 года

Фото: mysekret.ru

Названы главные женские бьюти-тренды 2019 года

Фото: unity.lv

Названы главные женские бьюти-тренды 2019 года

Фото: vrutmilife.com

Названы главные женские бьюти-тренды 2019 года

Фото: fashion-fashion.ru

Если говорить про прически, то в 2019 году продолжают быть популярными различные вариации локонов, а также прически с использованием цветных прядей-канекалонов.

Названы главные женские бьюти-тренды 2019 года

Фото: photo-hair.ru

Названы главные женские бьюти-тренды 2019 года

Фото: womans.ws

Названы главные женские бьюти-тренды 2019 года

Фото: photo-hair.ru

Названы главные женские бьюти-тренды 2019 года

Фото: photo-hair.ru

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Тренды весна-лето 2019 года: названа самая модная одежда
Названы главные женские бьюти-тренды 2019 года

Фото: cosmo.com.ua

Названы главные женские бьюти-тренды 2019 года

Фото: taoprof.ru

Названы главные женские бьюти-тренды 2019 года

Фото: photo-hair.ru

Кроме того, по словам Говорун, изюминкой собранных причесок в 2019 году стали текстурные ребра. А в качестве украшений используются цветы и разноцветные камни.

Названы главные женские бьюти-тренды 2019 года

Фото: photo-hair.ru

Названы главные женские бьюти-тренды 2019 года

Фото: photo-hair.ru

Названы главные женские бьюти-тренды 2019 года

Фото: photo-hair.ru

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