Названы главные женские бьюти-тренды 2019 года

Знаменитый визажист-имиджмейкер и hair-стилист Анна Говорун рассказала о главных трендах в макияже и прическах на 2019 год.

Подробностями она поделилась в интервью журналу "Караван историй". Так, по словам эксперта, относительно макияжа, на пике популярности в текущем году — цветные стрелки (розовые, фиолетовые, желтые, салатовые) и яркий smoky eyes.

Фото: fashion-fashion.ru

Фото: fashion-fashion.ru

Фото: mysekret.ru

Фото: unity.lv

Фото: vrutmilife.com

Фото: fashion-fashion.ru

Если говорить про прически, то в 2019 году продолжают быть популярными различные вариации локонов, а также прически с использованием цветных прядей-канекалонов.

Фото: photo-hair.ru

Фото: womans.ws

Фото: photo-hair.ru

Фото: photo-hair.ru

Фото: cosmo.com.ua

Фото: taoprof.ru

Фото: photo-hair.ru

Кроме того, по словам Говорун, изюминкой собранных причесок в 2019 году стали текстурные ребра. А в качестве украшений используются цветы и разноцветные камни.

Фото: photo-hair.ru

Фото: photo-hair.ru

Фото: photo-hair.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какой маникюр будет актуальным летом 2019.

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