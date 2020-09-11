Названы главные цвета сезона весна-лето 2021

Институт цвета Pantone назвал десять главных цветов сезона весна-лето 2021, которые будут представлены на Неделе моды в Нью-Йорке (США).

Специалисты отметили, что цветовая палитра в 2021 году будет яркая, оптимистичная и подчеркнет стремление человека к разнообразию, пишет WWD (фото смотрите ниже).

Так, в тренде будут оттенки красного, розового и синего. Главными цветами эксперты называют малиновый Raspberry Sorbet и небесный Cerulean. Также стоит обратить внимание на: золотисто-оранжевый Marigold, земляной Rust, солнечный Illuminating, коралловый Burnt Coral, фиолетовый Amethyst Orchid, синий French Blue, ментоловый Green Ash и мятно-зеленый Mint.

Самые модные цвета сезона весна-лето 2021. Pantone

Главные цвета сезона весна-лето 2021. Pantone

"Эти цвета наполнены настоящей аутентичностью, которая приобретает все большее значение. Они сочетают комфорт и спокойствие с энергией, которая вдохновляет и поднимает настроение", – поделилась Леатрис Эйсман, исполнительный директор Института цвета Pantone.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Институт цвета Pantone назвал главные цвета, которые будут модными осенью 2020 года. Искусственный интеллект проанализировал коллекции модных домов и основные Instagram-тренды и определил трендовость цвета на год вперед с точностью в 90%.